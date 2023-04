Romelu Lukaku visé par des cris racistes à Turin

Un jour sans fin…

La demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter (1-1) a été tristement marquée par des cris racistes. Visé, Romelu Lukaku a répliqué sur le terrain en égalisant, sur penalty, dans le temps additionnel. Un but que le Belge a célébré face à la tribune adverse, comme à son habitude, avec un doigt sur la bouche. Ce qui lui a valu un carton rouge de la part de l’arbitre… « La célébration de Lukaku a été mal comprise. Il célèbre toujours comme ça », a commenté son entraîneur Simone Inzaghi, tout en confirmant que son attaquant avait été ciblé par une partie de la Curva. En début d’année, Samuel Umtiti et Lameck Banda avaient eux aussi été victimes de racisme, de la part de supporters de la Lazio.

Force, Big Rom.