Xavi, expert en excuses

Le regard noir et en pleine réflexion, Joan Laporta n’avait pas la tête à sourire aux flashs des téléphones en ce deuxième dimanche de décembre. Et pour cause, le FC Barcelone vient de s’incliner à domicile contre le voisin Gérone (2-4), perdant ainsi un peu de terrain dans la course au titre en Liga. Avant de monter dans sa berline, le président Laporta a tout de même glissé une phrase révélatrice à un supporter l’interrogeant sur ce qu’il envisageait de faire pour guérir le club : « Nous allons bientôt en discuter en interne. » Laconique, cette sortie visait pourtant une cible précise : Xavi. Un entraîneur décrié et de moins en moins crédible aux yeux des Culés, lassés de sa constante recherche d’excuses.

La faute du terrain et même du ballon

Depuis la contre-performance face à Gérone, le Barça n’avance d’ailleurs plus. Défaits à Anvers en Ligue des champions (3-2) puis accrochés par Valence (1-1), les Blaugrana se raccrochent à des branches fragiles, après un début de saison pourtant prometteur. Mais l’automne passé, la dynamique s’est doucement freinée, transformant les justifications de Xavi en arguments difficilement recevables. « Nous avons bien commencé la saison. Et puis la presse s’en est mêlée, entonnait ainsi la Maquina en novembre dernier. On critique tellement l’équipe, que mes joueurs n’arrivent plus à se concentrer sur le terrain. » Se plaindre de la pression en tant que légende du FC Barcelone devenue entraîneur a en effet de quoi faire tiquer.

Outre cette atmosphère supposément délétère, le technicien a également fait de l’environnement son ennemi. Match nul contre Getafe en début de saison ? « Les joueurs de Getafe n’ont pas cessé de hacher le jeu. » Victoire du Shakhtar en C1 ? « Le terrain était pratiquement gelé, le ballon circulait mal » (un argument également avancé par Oriol Romeu). Et pour le dernier résultat contre Valence ? « Notre équipe reste en reconstruction. » Autant de palabres dépeignant les difficultés tactiques de celui qui représente au mieux le beau jeu barcelonais. Ainsi, il faut remonter au 19 septembre dernier et à un succès à l’aller contre Anvers (5-0), pour voir le Barça remporter un match par plus d’un but d’écart. Soit dix-huit rencontres et un réel paradoxe.

Et les choix dans tout ça ?

Ces critiques envers Xavi et ses excuses peuvent évidemment sembler excessives. Après tout, le FC Barcelone s’est qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois en deux saisons, n’a été vaincu qu’à deux reprises en Liga (dont un Clásico) et développe un jeu plutôt séduisant. Néanmoins, le dédouanement dont fait preuve l’ancien relayeur à chaque mauvais résultat a logiquement de quoi agacer. À titre d’exemple, on peut s’interroger sur ses brouilles incessantes avec Robert Lewandowski, qui semblent avoir poussé le Polonais – pichichi la saison dernière – à se désintéresser du projet tactique de son coach. « J’ai besoin de soutien devant. Nous n’alignons pas assez d’éléments offensifs pour m’accompagner », se plaignait récemment l’attaquant. Suffisant pour voir João Félix et Ferran Torres lui chiper la place d’arme offensive principale. Dans la même approche, il serait également intéressant que Xavi explique ses tâtonnements défensifs, comme la permutation de Jules Koundé et Ronald Araújo entre le couloir droit et l’axe ou l’entrée d’Alejandro Baldé en défense centrale contre Gérone. Des lacunes visibles donc et ne souffrant aucune contestation, que Joan Laporta paraît aujourd’hui avoir comprises. D’ici là, Xavi Hernandez aura eu le temps de préparer sa plaidoirie.

