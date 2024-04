Xavi, finalement parti pour rester au Barça ?

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas de Xavi.

Selon les informations de Mundo Deportivo et de RAC1, Xavi envisagerait de revenir sur sa décision de quitter le banc des Blaugrana en fin de saison. Une réunion pour analyser la situation doit être organisée dans les prochains jours entre l’ancien milieu de terrain, le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste et le directeur sportif Deco. Il se pourrait donc que le contrat du tacticien, signé en septembre dernier et qui court jusqu’en juin 2025, soit finalement honoré.

D’après les sources catalanes, Xavi aurait une très bonne entente avec l’ensemble du board barcelonais. Il bénéficierait aussi du soutien, en public comme en privé, de la part de ses joueurs. L’arrivée de futurs renforts – Guido Rodríguez et Dani Olmo ayant été cités – et d’un retour anticipé au Camp Nou motiveraient l’Espagnol à reconsidérer son futur. Après la défaite lors du Clásico face au Real Madrid (3-2), Xavi s’était montré moins catégorique que d’habitude lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de rempiler au Barça, déclarant seulement que « ce n’est pas le moment de parler de ça ».

C’est les supporters du Real Madrid qui vont être contents.