Le Real Madrid braque le Barça

FC Barcelone 1-2 Real Madrid

Buts : Gündoğan (6e) pour le Barça // Bellingham (68e et 90e+2) pour les Merengues

Dans un Clásico de début de saison, sans enjeu sportif définitif, le Real Madrid a renversé le FC Barcelone dans les ultimes instants (1-2). Une victoire qui porte les initiales de JB.

Sous le soleil de Catalogne, les occasions n’ont pourtant pas été légion en entame de partie. Mais le Barça a profité de la première miette offerte par ses adversaires. Un mauvais renvoi d’Aurélien Tchouaméni devant sa surface a ainsi lancé İlkay Gündoğan vers le but, aidé ensuite par un tacle malchanceux de David Alaba qui lui a permis de récupérer le ballon et d’ajuster son plat du pied (1-0, 6e). Avant le néant. Malgré les fulgurances de João Félix, les 21 autres acteurs n’auront pas proposé grand chose, si ce n’est une volée puissante de Dani Carvajal sur une jolie transversale de Toni Kroos au second poteau, venue se loger dans le petit filet extérieur (39e).

Scénario à l’anglaise

Plus à l’aise, les hommes de Xavi ont dès lors failli faire le break au retour des vestiaires. À la réception d’un centre de Fermín López consécutif à un corner, Iñigo Martínez a trouvé le montant sur une joli tête plongeante, suivie par Ronald Araújo, du gauche et bien stoppé par Kepa Arrizabalaga (52e). Dans la foulée, c’est João Cancelo, en incursion dans le dos d’Eduardo Camavinga, qui a pensé faire la différence, mais sa frappe s’est heurtée la jambe droite d’Alaba (66e). De quoi réveiller des Merengues patients, et portés par Jude Bellingham à l’égalisation. En attente loin des cages, l’Anglais a pris une position de tir idéale, pour placer un ballon tendu et lointain sous la barre, insuffisamment touché par Marc-André ter Stegen (1-1, 68e). Et comme l’ancien du BVB ne fait jamais les choses à moitié, il s’est permis de scotcher le gardien allemand dans le temps additionnel. Le centre de Carvajal vers Luka Modrić s’est en effet transformé en offrande, conclue d’une volée (1-2, 90e+2). Afin de gagner les trois points, mais surtout le succès d’estime.

FC Barcelone (3-4-1-2) : Ter Stegen – Iñigo Martínez, Christensen, Araújo – Balde, Gündoğan, Gavi, Cancelo (Lamine Yamal, 77e) – Fermín López (Romeu, 72e) – João Félix (Raphinha, 77e), Ferran Torres (Lewandowski, 61e). Entraîneur : Xavi.

Real Madrid (4-3-3) : Arrizabalaga – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy (Camavinga, 52e) – Valverde, Tchouaméni, Kroos (Modrić, 63e)- Vinícius Júnior (Lucas Vázquez, 90e+6), Bellingham, Rodrygo (Joselu, 63e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

