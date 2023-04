Newcastle dompte Manchester United

Newcastle a dominé Manchester United (2-0) pour s'inviter sur le podium de la Premier League et en éjecter les Red Devils, fébriles et peu inspirés ce dimanche.

Newcastle 2-0 Manchester United

Buts : Willock (65e) et Wilson (88e) pour les Magpies

Le remake de la finale de l’EFL Cup a cette fois tourné à l’avantage de Newcastle, beau vainqueur de Manchester United à la maison (1-0). Encore traumatisé par la claque reçue avant la trêve à Liverpool, MU se voit dépossédé de sa place sur le podium par son adversaire du jour, qui n’a pas abandonné son rêve de Ligue des champions.

Saint-Maximin, profession casseur de reins

Sous un soleil resplendissant, la Toon Army entre tambour battant dans la rencontre. Emmenée par les arabesques de Willock et un Guimarães à la baguette, la troupe d’Eddie Howe allume la première mèche. D’une remise bien sentie d’Isak, Longstaff est trouvé dans la surface, mais voit sa frappe contrée par Martinez (6e). Fernandes s’essuie sans vergogne la semelle sur le torse du buteur suédois, Whergorst nettoie, lui, le petit filet extérieur de Nick Pope (12e), mais la maîtrise des débats reste du côté des Noir et Blanc. Injouable dans les airs, Isak se charge cette fois de mettre De Gea à contribution, tout heureux d’effectuer une double parade salvatrice, grâce à un Willock qui se contente de lui tirer dans le bide à bout portant (16e).

Le rythme retombe légèrement, jusqu’à ce qu’une intervention rugueuse de Schär sur Fernandes, qui n’obtient pas de penalty malgré la VAR et ses protestations, réveille tout le monde (37e). S’ensuivent dix minutes de folie, avec une frappe de cochon de l’extérieur de la surface signée Longstaff (38e) qui manque le cadre de peu. Manchester tente de réagir sur un amour de décalage signé Antony, qui lance Dalot d’une talonnade, mais dont le centre est un poil trop long pour le bout du crampon d’un Rashford peu en vue (39e). La balle file sans transition d’un but à l’autre, emmenée par un Saint-Maximin en pleine bourre. Bien lancé par Isak, ce dernier se joue encore et encore de Dalot, mais Willock gâche le travail en envoyant sa frappe dans les tribunes (40e). Sur l’action qui suit, toujours aussi provocateur, l’ancien Stéphanois s’amuse à nouveau de son vis-à-vis pour servir cette fois Alexander Isak seul à l’entrée de la surface, mais Lisandro Martinez sauve encore les meubles. À la mi-temps, les Mancuniens sont dans les cordes, incapables de cadrer la moindre frappe, et bien heureux de l’inefficacité de Newcastle (11 tirs à 2, pour seulement 3 frappes cadrées).

Maître Guimarães

La deuxième mi-temps reprend sur les mêmes bases, le génial Bruno Guimarães dictant le tempo, et le numéro 10 français des Magpies prenant visiblement autant de risque sur le terrain que chez le coiffeur, entre un double contact dans la surface et une conduite de balle de la tête (53e). Saoulé par cette foutue statistique affligeante illustrant la morosité de l’attaque des Red Devils, Antony fait semblant d’inquiéter Nick Pope (55e). Une frappe de minot qui fait bien rire Schär, qui allume à son tour De Gea de loin (56e), heureusement pour les filets sans trouver le cadre. Pour aider ses ouailles à sortir la tête de l’eau, Ten Hag lance ses supersubs Jadon Sancho et Anthony Martial à l’heure de jeu. Pas de quoi impressionner le nouveau château, qui répond avec une grosse séquence de possession. Une action sublime qui voit Isak servir dans le dos de la défense Guimarães, dont le centre piqué au second poteau trouve son meilleur pote Saint-Maximin,. Ce dernier peut remettre de la tête pour Willock, qui cette fois ne tremble pas (1-0, 65e).

Sonnés, ces Rouges bien pâlots tentent de réagir, sans pour autant créer le danger. Tout le contraire d’Anthony Gordon, fraîchement entré en jeu, qui met Bruno Fernandes sur les fesses avant d’adresser un centre à ras de terre diabolique au second poteau, détourné en corner (74e). Joelinton en profite pour envoyer une tête puissante à bout portant, sauvée par un De Gea héroïque qui détourne sur la barre, avant d’être sauvé par son poteau et par Anthony Martial sur la reprise de Schär (76e). Martial n’est pas loin de tout remettre à zéro sur un bon service de Fernandes, mais sa frappe est contrée. L’entrant Calum Wilson clôt définitivement les débats, reprenant victorieusement le corner de Trippier (2-0, 88e). Newcastle s’invite sur le podium au détriment de Manchester qui recule donc d’une place, avant le match de Tottenham lundi contre Everton.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman, Burn – Longstaff, Guimarães, Willock (Anderson, 84e)- Murphy (Gordon, 68e), Isak (Wilson, 80e), Saint-Maximin (Joelinton, 68e). Entraîneur : Eddie Howe.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Dalot, Varane (Lindelof, 84e), Martinez (Pellistri, 83e), Shaw – Sabitzer, McTominay (Fred, 83e) – Antony (Sancho, 62e), Fernandes, Rashford – Werghorst (Martial, 62e). Entraîneur : Erik ten Hag.