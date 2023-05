Manchester City rattrape le Real par la manche

Buts : Vinícius (36e) pour les Merengues // De Bruyne (67e) pour les Skyblues

Les sept buts du match aller, le sauvetage de Ferland Mendy sur sa ligne, le doublé de Rodrygo dans le temps additionnel, le but de la délivrance de Benzema… Personne n’a oublié les 210 minutes complètement dingues offertes par les deux protagonistes voilà tout juste un an, au même stade de la compétition. Moins spectaculaire, ce premier acte version 2023 aura été une véritable bataille tactique de tous les instants, entre la toute-puissance mancunienne et le refus de couler madrilène. Et à l’arrivée, pas de vainqueur au terme de 90 minutes de très haut niveau, chaque équipe ayant frappé au moment où elle subissait les événements. Verdict attendu dans huit jours à l’Etihad Stadium.

Vinícius a vu la lumière

Forts de trois mois sans la moindre défaite, les Citizens imposent un pressing haut extrêmement agressif dès les premiers instants. Objectif : asphyxier les Madrilènes. Il ne faut que quelques minutes à Kevin De Bruyne pour allumer la première mèche, éteinte par Courtois (8e). L’impressionnant rouleau compresseur est de sortie, et le dernier rempart belge doit à nouveau se détendre sur une tentative vicieuse de Rodri depuis l’entrée de la surface (14e). Haaland suit le mouvement et cadre deux fois coup sur coup (15e, 16e), mais le Real Madrid, fidèle à lui-même, ne panique pas. Aux incessantes phases de possession imposées par la machine de Guardiola, les Merengues opposent leurs transitions rapides. Tanguer n’a jamais fait peur à personne dans la capitale espagnole, qui se sait capable de menacer en deux coups de cuillère à pot. Et sur une action rapide merveilleuse, Camavinga achève sa projection par une passe plein axe pour Vinícius, qui envoie une sacoche dans la lucarne d’Ederson (1-0, 36e). Le premier tir espagnol de la soirée. Un immense coup derrière la tête des Mancuniens, qui essaient de la redresser pendant que leurs adversaires, Carvajal en tête, testent les limites de M. Soares Dias et la résistance physique de Grealish ou Gündogan.

Un partout, balle au centre

Paradoxalement, le Real Madrid revient sur le pré pour démontrer une bien meilleure maîtrise après le repos. Au terme d’une possession interminable, Vinícius et Carvajal combinent pour ouvrir la voie à Benzema, mais Stones contre en taclant (50e). Courtois sort encore le grand jeu devant un De Bruyne finalement hors jeu (52e) et Alaba réussit un retour magnifique dans les pieds d’un Haaland enfin lancé (55e), mais ce sont bien les hôtes qui ont désormais le contrôle des opérations. Entre deux protestations pour tenter d’obtenir des mains adverses, les Madrilènes mettent la pression, en vain. Et puis, au moment où l’on s’y attend le moins, une mauvaise relance dans l’axe de Camavinga permet à Gündogan de trouver De Bruyne à l’entrée de la surface, lequel ne se fait pas prier pour remettre les deux équipes à égalité d’une frappe limpide (1-1, 67e). Sur un coup franc déposé par Kroos, Ederson brille enfin à son tour en repoussant la tête de Benzema (78e), et plus personne ne daigne prendre de trop gros risques, si ce n’est Tchouaméni, dont le missile est détourné par Ederson (90e). Rendez-vous mercredi prochain dans l’est de Manchester pour savoir si Pep Guardiola – qui n’a pas effectué le moindre changement – réussira à améliorer son bilan de trois qualifications en dix demi-finales de Ligue des champions.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Modrić (Nacho, 87e), Kroos (Tchouaméni, 84e), Valverde – Rodrygo (Asensio, 82e), Benzema, Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Manchester City (3-4-3) : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri, Gündogan, De Bruyne – B. Silva, Haaland, Grealish. Entraîneur : Josep Guardiola.

Revivez le match nul entre le Real Madrid et Manchester City