Les notes de Manchester City-Real Madrid

Jack Grealish

On s’attendait à ce qu’il nous éblouisse en première période : c’était la troisième mi-temps de cette double confrontation et on pensait que c’était sa mi-temps préférée. Mais comme souvent, c’est souvent ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Remplacé par Jérémy Doku (72e, voir ci-dessous).