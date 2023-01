Rien ne sert de pousser, il faut planter à l'heure : rendue célèbre en 1668 par Jean de La Fontaine, cette morale est revenue, 354 ans plus tard, comme un boomerang dans la tronche d'Hervé Le Renard, dont l'Arabie saoudite s'est vu infliger une leçon de réalisme par le Robert et sa Pologne ce samedi. L'arroseur arrosé ? Voilà qui mériterait une fable, tiens...

Le Renard et le Robert

Rien ne sert de pousser ; il faut planter à l’heure.

Mais le Renard l’ignorait encore à la pause.Lewy, risqua-t-il, tu n’ouvriras ton compteur,

Qu’au match des coiffeurs. – Hervé ? Comment tu oses ?Répliqua le Robert hagard.

Même sur péno, malgré la VARVous ne revenez pas au score.

– Des occases, on en aura encore.

Reprise du jeu : tambour battant

Les Faucons n’ont pas le temps.Un but il faut, même de raccroc,

Mais ce Szczęsny est très très chaud.

Notre Renard n’avait qu’un point à prendre ;

J’entends de ceux qu’il gratte lorsque mené au scoreIl secoue ses bonshommes, hurle en mondovision,

Dans un anglais peu tâtillon.

Ayant, croit-il, du temps de reste pour presser,

Pour frapper, et pour recoller,Dès la reprise, il voit l’ami Wojciech,

Contenir à lui seul le siège.

Ses gars centrent, tentent leur chance,

Mais se bichent en abondance.Le Robert quant à lui se fout des stats,

Des xPG et leurs adeptes,Il y aura toujours un ballon

À foutre au fond. Il trotte, il se replace,Guette Al-Malki comme un rapace,

Scrute sa proie. À la fin quand il vitQue son adversaire ne touchait presque plus terre

Il lui tomba dessus ; et son pressing nourriFit but : le Renard, tel ses faucons, devint vert.

Vé-her, chambra-t-il, à quoi bon taper Leo ?

Faire le buzz, jouer sans complexes ?Moi, je plante ! Et que serait-ce,

Si je jouais avec des pros ?