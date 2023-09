Rien de 9 au PSG

Il pouvait y avoir quelques motifs d’inquiétude vendredi soir au Parc des Princes quand on a vu Terem Moffi faire danser la défense parisienne dans tous les sens, et pour la première fois de la saison, le PSG se faire croquer à pleines dents par Nice, avec des limites quelque peu inquiétantes. Que fallait-il alors attendre de Paris ce mardi pour son entrée en lice en Ligue des champions ? La victoire, avant tout. C’est fait. De quoi rassurer les têtes, aussi, en gardant à l’esprit que le prochain match sera une réception de l’OM ? Ça a globalement été le cas, tant les Parisiens n’ont jamais tremblé face à des Allemands très faibles, qui ont rapidement abdiqué au retour des vestiaires (2-0). Mais Luis Enrique, perfectionniste, repensera sans doute au nombre de situations et d’occasions mal négociées, à l’inefficacité d’Ousmane Dembélé, qui devient vraiment problématique, et surtout à la concurrence toujours aussi floue au poste d’avant-centre.

Le gang des Français pas encore au point

Le point positif majeur de cette première soirée européenne de la saison reste cette volonté permanente entre les trois attaquants français alignés ensemble de combiner, de partir à l’assaut dès que possible et épuiser la défense adverse au maximum. Mais c’était parfois trop. Il y avait la place pour être un poil plus égoïste par moments et dégainer en première intention plutôt que de vouloir tout le temps faire la passe supplémentaire au copain. Au final, Dembélé a une nouvelle fois été très présent, mais il a (encore) beaucoup manqué, ce qui n’a pas vocation à rassurer Luis Enrique, puisque les imprécisions du Français sont déjà un sujet à part entière. Kylian Mbappé n’a pas sorti la prestation du siècle, il a lui aussi raté le cadre à de nombreuses reprises, mais a transformé son penalty, sauvant largement sa soirée. Titularisé en pointe de l’attaque parisienne pour la première fois, Randal Kolo Muani représentait la principale attraction de la soirée, lui qui était arrivé dans les ultimes minutes du mercato, et partait donc avec quelques semaines de retard dans la hiérarchie par rapport à ses concurrents. Luis Enrique a choisi de lui accorder sa confiance pour le premier sommet européen de la saison du PSG mais il restera sans doute sur sa faim vis-à-vis de son avant-centre, puisque l’ancien Nantais n’a jamais vraiment pesé sur la défense adverse, et s’est surtout montré très brouillon lorsqu’il a eu le cuir dans les pieds.

Asensio, le grand vainqueur de la soirée

« Je ne l’ai pas vu en difficulté, à aucun moment. Il vient juste d’arriver, on lui donne des informations et je suis ravi de la capacité qu’ont Kolo Muani et Barcola et ce qu’ils vont nous apporter », a rapidement désamorcé Enrique en conférence de presse après la rencontre. Mais l’Espagnol peut aussi se gratter la tête en pensant que Gonçalo Ramos, l’alternative la plus logique sur le papier, n’a toujours pas ouvert son compteur en France. Le Portugais, qui a remplacé Kolo Muani à la 80e, a pourtant fait trembler les filets ce mardi à quelques minutes du terme, avant d’être rattrapé pour une position de hors-jeu. Dans l’histoire, c’est finalement le blessé Marco Asensio, déjà absent contre Nice, qui pourrait profiter de la maladresse de ses deux autres comparses offensifs. Nous ne sommes certes qu’au mois de septembre, mais jusqu’ici, c’est lui qui a montré le plus de choses au poste d’avant-centre. L’ancien joueur du Real Madrid étant a priori forfait pour la réception de Marseille, Ramos et Kolo Muani devraient poursuivre leur duel de pistoleros à cette occasion. Il s’agirait désormais de ranger les pistolets à eau et de dégainer la vraie artillerie.

Les notes du PSG face au Borussia Dortmund