Ousmane Dembélé, le but ne répond plus

Huit tirs, aucun cadré et déjà quelques ratés qui resteront dans les mémoires des supporters parisiens, comme ce face-à-face avec Marcin Bulka envoyé directement en tribune Auteuil, vendredi soir face à Nice. C’est peu dire qu’Ousmane Dembélé, qui attend toujours son premier geste décisif avec le Paris Saint-Germain, n’a pas brillé devant le but lors de ses quatre premières sorties en rouge et bleu. Systématiquement aligné sur l’aile droite du 4-3-3 concocté par Luis Enrique, l’international tricolore avait débuté par une glissade à Toulouse au bout d’un rush impressionnant que beaucoup imaginaient comme l’action du break. Le voir ironiser dans la foulée sur la possibilité de troquer ses moulés pour des vissés à l’avenir pouvait alors faire sourire. Mais le manque de réussite dans le dernier geste face à Lens, Lyon ou donc les Aiglons commence à soulever quelques interrogations.

Voir le natif de Vernon pêcher dans le dernier geste n’est pas une nouveauté, lui qui n’a atteint la barre des dix buts qu’une seule fois en six saisons avec le Barça. « La finition, ce serait un plus. Pouvoir associer une meilleure efficacité mettrait encore plus en valeur ce qu’il fait de bien », ne pouvait qu’acquiescer Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale après avoir vu Dembouz rester muet pour sa treizième sélection consécutive contre l’Irlande. L’intéressé lui-même a plusieurs fois reconnu vouloir progresser dans ce domaine, conscient de l’anomalie. Mais où est donc passé le gamin virevoltant de Rennes qui, en plus de collectionner les cassages de reins, enfilait les buts comme des perles ?

Rennes, époque bénie

Lors de la saison 2015-2016, celle de son explosion en Bretagne, Ousmane Dembélé n’éprouvait pas le moindre souci à faire trembler les filets. Douze pions, cinq passes et un nombre incalculable d’actions décisives en 26 journées de championnat, une influence qu’il n’a jamais vraiment retrouvée par la suite. Surtout en matière de buts inscrits. « C’est vrai que dans sa période rennaise, il était plus adroit, se souvient Rolland Courbis, à la tête du Stade rennais à partir de janvier 2016. Aujourd’hui, il fait beaucoup de choses sur un terrain de football, notamment sur le plan défensif. Je pense même qu’il en fait trop. Souvent, la finition est ratée parce qu’il dribble deux, trois, voire quatre joueurs avant. » Une excuse recevable pour le déboulé du Stadium de Toulouse, beaucoup moins pour l’occasion vendangée contre Nice après… une course linéaire vers le but sans opposition.

Il est dans une période où il sait qu’il a fait preuve de maladresse, donc la confiance a diminué. Impérativement, il faut réparer les choses compliquées par des choses simples. Rolland Courbis

Et pour la praline envoyée dans le petit filet de Brice Samba contre Lens ? « Celle-là, j’aurais pu encore avancer et j’aurais dû la croiser. J’étais cuit », en rigolait-il dans un entretien pour Prime Vidéo. Une nouvelle illustration du manque de relâchement et de condition physique de celui qui enchaîne pourtant les dribbles en toute décontraction, quand vient le moment de conclure. « Les feintes de frappe, les passements de jambes, son cerveau est habitué à commander ça. Ces qualités-là, il les a toujours, décrit encore Courbis. C’est plus difficile d’être précis dans la finition. Il est dans une période où il sait qu’il a fait preuve de maladresse, donc la confiance a diminué. Impérativement, il faut réparer les choses compliquées par des choses simples. » Le remède serait donc – au moins en partie – une simplification du jeu de « Crochet-crochet » Ousmane Dembélé. Sans oublier les épreuves traversées depuis les premières courses folles au Roazhon Park. « Quand on a des blessures aussi graves avec une opération, il semblerait que derrière, le chemin cerveau-muscle soit un petit peu perturbé », se désole encore Courbis.

Simple question d’utilisation ?

L’ancien patron rouge et noir pointe également une autre raison au manque de statistiques de son ancien protégé, régulièrement utilisé dans l’axe derrière l’attaquant sous ses ordres. « Ousmane est nettement moins bon à droite qu’à gauche, estime-t-il. On en avait discuté en tête à tête et je lui avais conseillé d’en parler avec son futur entraîneur (un mode d’emploi suivi par Thomas Tuchel, qui l’a souvent aligné en meneur de jeu à Dortmund, NDLR). Quand il dit qu’il ne sait pas lui-même s’il est droitier ou gaucher, je pense que c’est sympa, mais c’est un peu exagéré. Si on lui fait tirer un penalty ou un coup franc, il va le tirer du pied droit. » Dembélé aurait-il un meilleur rendement en lançant ses raids depuis le côté gauche ou l’axe du terrain pour repiquer sur son pied le plus fort ? C’est ce que croit son ancien technicien.

Une question de son meilleur positionnement posée à Luis Enrique à la veille de la réception de Dortmund, un club qu’il a fréquenté de 2016 à 2017 pour un bilan de 10 buts en 50 matchs. « Curieusement, je suis convaincu qu’il peut aussi jouer dans l’axe, a répondu le technicien espagnol en conférence de presse, après avoir rappelé que son 4-3-3 ne comportait pas de numéro 10. C’est l’un des objectifs que nous avons avec Ous’, qu’il ne soit pas seulement un joueur d’aile. En fonction des situations de jeu, nous changeons les positions. » Une liberté tactique qui pourrait lui permettre de lever plus souvent les bras ? « Dans ses gestes, il fait partie des droitiers qui sont mieux à gauche, comme Mbappé, Vinicius ou Leão, développe encore Courbis. Une permutation avec Mbappé pourrait être redoutable. Il préfère jouer à gauche, mais c’est le Mbappé de 2018 qui fait une Coupe du monde extraordinaire en jouant à droite. » Il était comment à la finition, Blaise Matuidi ?

