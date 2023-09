Dembélé et Coman : où sont les stats ?

Entre deux pépins physiques, Ousmane Dembélé et Kingsley Coman restent indéboulonnables dans le groupe France de Didier Deschamps. Si les deux ailiers ont des qualités précieuses, ils peinent à être décisifs, et cela se remarque quand Kylian Mbappé et Olivier Giroud ne sont pas de la partie.

Beaucoup de choses sont très anecdotiques dans un match amical de rentrée entre deux sélections, même quand il s’agit d’un Allemagne-France. Reste qu’un but vaut un but, et celui d’Antoine Griezmann inscrit sur penalty en fin de partie a permis au capitaine d’un soir de grimper encore plus dans les tableaux de statistiques, rappelant à ceux qui avaient encore un doute la place majeure du blond platine dans la grande histoire des Bleus. Le Colchonero fêtait ce mardi sa 123e cape, ce qui lui a permis de rejoindre l’illustre Thierry Henry à la 4e place. Il n’est plus qu’à sept réalisations d’égaler le nouveau sélectionneur des Espoirs au classement des buteurs (44 pions pour Griezmann). Le numéro 7 trône déjà tout en haut de celui des passeurs (28 offrandes, officiellement). Des chiffres qui ne font peut-être pas rêver Kylian Mbappé, qui sait au moins qu’il passera devant son coéquipier au niveau des buts dans quelques temps, mais qui peuvent faire saliver les autres attaquants français, notamment Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, qui peinent toujours à être décisifs sous le maillot bleu.

<iframe loading="lazy" title="France 4-2 Suède, le résumé I FFF 2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/C1eU15FGSK4?start=220&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Danse avec les stats

En l’absence de Mbappé, touché à un genou et resté sur le banc au Signal Iduna Park, le danger est surtout venu d’Aurélien Tchouaméni, l’homme fort de ce rassemblement (5 tirs dont 3 cadrés contre 0 pour Coman contre l’Allemagne). En équipe de France, le Bavarois a enchaîné un 25e match sans faire trembler les filets. Son dernier but remonte à novembre 2020, dans le temps additionnel d’une rencontre remportée par les Bleus contre la Suède (4-2). Une éternité pour un attaquant, sans que cela soit une immense surprise à la vue de ses statistiques depuis ses débuts en sélection (51 capes, 25 titularisations, 2 492 minutes de jeu, 5 buts, 4 passes décisives). Son concurrent Ousmane Dembélé connaît les mêmes problèmes d’efficacité dans les derniers mètres (39 capes, 17 titularisations, 1 595 minutes de jeu, 4 buts, 3 passes décisives). Le néo-Parisien n’a plus marqué sous la tunique bleue depuis 15 rencontres et sa réalisation lors d’un amical contre le pays de Galles avant le dernier Euro, en juin 2021. Depuis cette compétition à oublier pour la bande à Didier Deschamps, 73% des 59 buts inscrits par les Bleus l’ont été par Mbappé, Giroud, Griezmann et Benzema. La star parisienne est de son côté impliquée dans la moitié de ces caramels (23 buts, 9 passes décisives), et il n’y a rien d’infamant à imaginer que l’équipe de France soit assez dépendante de l’un des meilleure attaquants au monde.

Il sait dribbler et éliminer. Qu’il puisse être plus efficace, il le sait. Cela mettrait encore plus en valeur ce qu’il fait de bien. C’est une marge de progression qu’il a devant lui. Didier Deschamps au sujet d’Ousmane Dembélé

« Est-ce que la finition de Dembélé est problématique ? Si tous les sélectionneurs ont ce genre de problème, ils vont avoir le même sourire que moi, répondait Deschamps la semaine dernière. Il sait dribbler et éliminer. Qu’il puisse être plus efficace, il le sait. Cela mettrait encore plus en valeur ce qu’il fait de bien. C’est une marge de progression qu’il a devant lui. » Il n’y a pas que les chiffres dans le foot, encore plus dans celui de DD où les efforts et le sens du sacrifice sont toujours valorisés. Ce que savent faire des joueurs comme Coman ou Dembélé, encore plus discipliné sur le terrain depuis la Coupe du monde au Qatar. Leurs dribbles, leurs accélérations libèrent des espaces pour les autres, notamment pour Mbappé, comme s’ils avaient accepté d’être au service du patron. Cela peut suffire pour garder une place de titulaire en équipe de France. En vue des prochaines échéances, les vices-champions du monde vont cependant devoir trouver de nouveaux tueurs, des joueurs armés pour faire gonfler leurs statistiques en sélection, car tout ne peut pas reposer sur Mbappé, alors que Griezmann a reculé et que Giroud n’est pas éternel, même s’il aime souvent prouver le contraire à bientôt 37 ans. Randal Kolo Muani peut prétendre à ce nouveau statut de canonnier, même si le buteur du PSG doit encore trouver ses marques chez les Bleus, où il a seulement été décisif lors du Mondial (1 but contre le Maroc, 1 passe décisive contre l’Argentine). Il reste neuf mois pour ne pas seulement compter sur un triplé de Mbappé tombé du ciel pour renverser des montagnes et se rapprocher de beaux sommets.

