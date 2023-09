Tchouaméni, le phare bleu

Didier Deschamps va pouvoir se marrer à la prochaine conférence de presse. Toujours prompt à pointer les questions qu’il estime hors-sujet, le sélectionneur aura une nouvelle cartouche la prochaine fois que les cas de Paul Pogba et N’Golo Kanté seront mis sur la table, comme ça a été le cas ces derniers jours, en amont de France-Irlande. Car la meilleure des réponses, ce n’est pas la langue de bois légendaire du sélectionneur, mais la prestation XXL d’Aurélien Tchouaméni, jeudi soir, au Parc des Princes. Aux côtés d’Adrien Rabiot, le Madrilène a rayonné dans tous les aspects du jeu, en plus de son ouverture du score venue d’ailleurs.

Le roi de la récupération

Décalé par Kylian Mbappé à 25 mètres, Tchouaméni ne s’est pas posé de questions au moment de décocher une flèche à 91 km/h, du plat du pied, déposée dans le petit filet opposé. Son coup de canon a permis aux Bleus d’enfin percer le mur irlandais, particulièrement hermétique jusque-là. « Le danger vient d’un peu partout, et c’est une très bonne chose », a apprécié Didier Deschamps après la rencontre. Relancé sur le sujet des frappes lointaines, le point faible des Irlandais, le sélectionneur a confié ne pas avoir particulièrement demandé à son numéro 8 d’insister dessus, même s’il a décoché un autre missile en seconde période : « Je ne vais pas lui demander ça, mais il a cette capacité, une bonne frappe. »

À la place, le sélectionneur a préféré pointer l’abattage colossale de l’ancien Monégasque, omniprésent : « Ce soir il a été très performant, là où je l’attends et où l’équipe de France a besoin de lui, à la récupération, dans les duels. Aurélien a été très bon. Avec Adrien Rabiot, ils ont rayonné au milieu. Aurélien, ça, il doit l’avoir à chaque fois. Je ne sais pas combien de ballons il a touché… » Pendant une heure et demie, le Madrilène a en effet déplié ses grands compas aux quatre coins du Parc des Princes, avec une efficacité retrouvée et un total de 10 ballons grattés sur la soirée. Un chiffre qui ne dit pas tout de son impact dans les duels et sa propension à orienter le jeu tricolore, ce que n’a pas manqué non plus de souligner Didier Deschamps.

Un été pour retrouver son éclat

Après une fin de saison 2022-2023 compliquée, qui l’a vu squatter le banc de touche au Real Madrid, Tchouaméni a prouvé face à l’Irlande qu’il revenait proche de son meilleur niveau, dans la lignée de ses quatre titularisations avec le Real depuis le coup d’envoi de la saison. Son attitude sans le ballon, que ce soit pour haranguer, féliciter ou replacer ses partenaires, en disait aussi long sur la fraicheur mentale retrouvée de celui qui avait eu du mal à encaisser l’après Mondial. De là à se dire que les Bleus ont peut-être trouvé un des fameux leaders naturels mentionnés par Antoine Griezmann plus tôt dans la semaine ? Peut-être, même si Deschamps a préféré botter en touche : « Vous me dites ça ce soir, mais en juin quand il est venu, vous ne m’auriez pas dit la même chose quand il jouait moins avec le Real. » Toujours est-il que la confiance renouvelée du sélectionneur envers son numéro 8 a payé, face à l’Irlande.

Pour moi c’est important d’accorder de la confiance. Aurélien est un leader dans le jeu oui, il faut qu’il puisse s’exprimer. Il est important au milieu de terrain, il fait le lien, je ne vais pas lui demander de sortir de son registre. Didier Deschamps

Et pour cause : cela fait désormais 17 rencontres consécutives que l’on voit l’ancien Bordelais porter le maillot frappé du Coq, dont 15 comme titulaires. D’ailleurs, en 26 sélections depuis son arrivée en septembre 2021, il n’est resté sur le banc qu’une fois. « Pour moi c’est important d’accorder de la confiance. Aurélien est un leader dans le jeu oui, il faut qu’il puisse s’exprimer. Il est important au milieu de terrain, il fait le lien, je ne vais pas lui demander de sortir de son registre », a expliqué un Deschamps qui ajoute lui avoir volontairement donner du temps de jeu pour qu’il emmagasine de l’expérience « pour qu’il réponde présent, mais il a déjà répondu l’hiver dernier en ayant des absents très important. On parle d’un joueur qui est titulaire au Real Madrid… » Ce qui porte ses fruits, avec un Tchouaméni qui prend de plus en plus de place, y compris sans ballon. Si bien qu’on finira peut-être enfin par parler d’avantage de sa présence que des absences de ses glorieux prédécesseurs.

Marcus Thuram sur son premier but avec les Bleus : « Une grande fierté »