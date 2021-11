Frankowski, l'eau de Pologne

La tradition du ski nordiste

« Quand on pense à la région, on pense à la mine et aux Polonais. Ce qu’il se passe avec Frankowski, c’est un retour aux sources. »

Cadeau d’anniversaire, prestigieux homonyme et goût du risque

« J’avais le choix entre la Russie et les États-Unis. C’était une décision difficile, je ne l’ai pas prise en une seconde. Il m’a fallu cinq jours pour réfléchir à tout ça. »

On fire à Chicago

« Grâce à Frankie, les drapeaux polonais ont pullulé dans les travées du stade, il y avait du rouge et du blanc partout. »

De la hype Kakuta à la hype Frankowski

« Lens est un club qui ne peut pas vivre trop longtemps sans les Polonais. Pour les Polonais d’ici, Frankowski, c’est mieux que Messi et Neymar réunis. »

Bollaert-Delelis, le 24 octobre dernier. Le Racing Club de Lens balaye Metz (4-1) . En fin de match, Przemysław Frankowski est à la conclusion d’un énième mouvement collectif pour sceller la fessée artésienne. Son troisième but de la saison (il en est à quatre désormais) et sûrement l’un des plus symboliques, le club ayant ce jour-là rendu hommage au Polonais Eugeniusz Faber, 53 buts en 130 matchs sous la tunique sang et or (1971-1975)., délivre Joachim Marx, légende lensoise des années 1970.Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du Racing, avaitdepuis son arrivée. Le pari est osé, mais rapporte déjà gros., poursuit Ghisolfi. Frankie (pour les intimes) a beau jurer qu’il n’est, tout en se réjouissantet de, l’écho de son transfert s’est propagé à travers les terrils du bassin minier, orphelin depuis le départ de Jacek Bąk en 2005., jure Gervais Martel, l’ancien boss lensois.Les frères Lech (Georges et Bernard), Ryszard Grzegorczyk, Arnold Sowinski... Tous ces noms font partie intégrante de l’histoire des Sang et Or. Joachim Marx insiste :Joachim Marx est lui-même d’un temps révolu, où André Delelis, alors maire de Lens, avait envoyé une lettre au président de la République Valéry Giscard d’Estaing pour appuyer son départ de Chorzów, en octobre 1975 :Bien sûr, Przemysław Frankowski est à des années-lumière de cette époque. S'il refuse l’étiquette de, Marx parle pourtant de lui comme d’un(Rires.)"Heureusement qu’il y a de nouveau un Polonais, tu as vu comment il joue ?"Ce Polonais, justement, parlons-en. Pour, tout commence à Gdańsk. Son histoire, c’est d’abord celle d’un gamin qui regarde avec envie ses deux grands frères jouer au foot, en trépignant d’impatience à l’idée d’être enfin suffisammentpour avoir le droit de taper la balle avec eux. Comme une évidence, c’est au sein du principal club local, le Lechia, qu’il lance sa carrière professionnelle. Performant avec la réserve, le milieu offensif finit par attirer l’attention de l’entraîneur de l’équipe première, Bogusław Kaczmarek, formateur chevronné et reconnu pour ne jamais hésiter à lancer des jeunes dans le grand bain. Pour l’intéressé, le baptême du feu a lieu en avril 2013."J’ai un cadeau pour toi."Ce présent particulier prend la forme d’un match de championnat à domicile, que lesperdent face au Jagiellonia Białystok (2-3). Clin d’œil du destin : c’est justement auque Frankowski poursuit sa carrière, quittant la perle de la Baltique pour s’installer au nord-est du pays, non loin de la frontière biélorusse, en août 2014. Là-bas, il récupère le numéro 21, jusque-là propriété de Tomasz... Frankowski, buteur emblématique du club, qui vient de prendre sa retraite sportive. L’héritage de son homonyme - avec lequel il ne partage aucun lien de parenté - peut sembler lourd à assumer. Mais c’est une autre raison qui explique son démarrage poussif., se remémore celui qui n’a alors que 19 ans.Ces difficultés ne durent qu’un temps, et Przemysław Frankowski devient assez rapidement un élément clé du Jagiellonia. En 2017 comme en 2018, sa formation se mêle à la lutte pour le titre jusqu’au bout, avant de céder à chaque fois face au Legia Varsovie. Le latéral goûte aux tours préliminaires de Ligue Europa et, surtout, est convoqué en équipe nationale, honorant sa première sélection en mars 2018. Quelques mois plus tard, il fait partie des réservistes écartés du groupe polonais juste avant le Mondial russe. À 23 ans, le voici à un moment charnière de sa carrière. Son aisance technique et sa vitesse en font un joueur clairement au-dessus du niveau moyen en Ekstraklasa. Sa progression passe par l’exil dans un championnat plus relevé. Il en est bien conscient. Plusieurs clubs viennent aux renseignements, et le Chicago Fire retient son attention., expose Frankowski.Il finit par accepter de traverser l’Atlantique. Autant pour des raisons sportives que personnelles, puisqu'il est convaincu que sa petite famille pourra s’épanouir chez l’Oncle Sam. En Pologne, ce choix de carrière suscite scepticisme et étonnement. Mais que va faire un joueur si jeune et prometteur en MLS, terre d’accueil de stars en préretraite, au lieu de rester en Europe ? Croit-il vraiment que Jerzy Brzęczek, le sélectionneur national de l'époque, va continuer à le convoquer ?, concède rétrospectivement le natif de Gdańsk.L’ancien du Lechia atterrit dans l’Illinois en janvier 2019. Sa maîtrise de l’anglais est sommaire. Sans que cela ne représente un problème majeur au quotidien, et pour cause : l’agglomération de Chicago regroupe environ 800 000 personnes d’origine polonaise. Il est même de coutume de dire que laest la deuxième plus grande ville polonaise au monde, derrière Varsovie., affirme Pawel Szynalik, directeur financier du Chicago Fire. Ce dernier s’est personnellement impliqué dans le transfert de Frankowski, en allant le rencontrer à Białystok. Au club, il l’accompagne au quotidien et lui sert de traducteur lorsque les conversations deviennent trop compliquées à suivre. En dehors, les deux hommes et leurs familles passent beaucoup de temps en commun., raconte le dirigeant du Fire. Le dimanche, quand il n’est pas en déplacement avec ses coéquipiers,- plus facile à prononcer que Przemysław ou même- va à la messe, dans une église catholique polonaise., explique-t-il aujourd’hui. S’il participe parfois à des événements organisés par la communauté polonaise, le néo-Chicagoan est, témoigne Pawel.Malgré la barrière de la langue, son adaptation sur le pré est bluffante. Ceux qui le côtoient louent son éthique de travail, son humilité et son ouverture aux autres., confie son ami. Dans le vestiaire, l’international polonais est proche de Nemanja Nikolić, ancien du Legia Varsovie, avec lequel il fait chambre commune en déplacements. Il côtoie aussi l’ancien champion du monde Bastian Schweinsteiger., se souvient Pawel Szynalik., abonde le joueur.La franchise de l’Illinois rate par deux fois la marche des play-offs, mais le droitier d’1,76 m, lui, progresse de mois en mois -, dixit Pawel -, donnant tort à tous ceux qui avaient raillé son choix de rejoindre la ligue nord-américaine. Ses prestations sont d’ailleurs suivies de très près par la communauté polonaise locale, qui investit les tribunes du Soldier Field de manière bien plus assidue qu’auparavant., assure le directeur financier du Fire.Après deux saisons et demie aux États-Unis et au sortir d'un Euro 2020 décevant avec la, l’appel du large sonne à nouveau pour Frankowski. Pawel Szynalik parle d’un, qu’il a euD’abord inscrit sur les tablettes artésiennes pour compenser un éventuel départ de Jonathan Clauss l’été dernier, Frankowski est enrôlé 24 heures après le transfert de Clément Michelin à l’AEK Athènes. Cinq ans paraphés, 2,3 millions d’euros déboursés par le Racing, et l’affaire est pliée.(Franck Haise, NDLR), estime le joueur de 26 ans. Sur le contrat d’embauche, un rôle de piston droit, mais sa polyvalence l’amène dans le couloir gauche.Trois premières apparitions en août, titulaire à 11 reprises depuis, Frankowski a fait de son couloir son terrain de jeu. Un essuie-glace non-stop couplé à une farouche envie d’aller au un-contre-un, il s’est mis dans la poche le public lensois. D’abord en offrant le derby face au voisin lillois , derrière lequel Lens courait depuis 15 ans (1-0), puis en nettoyant une semaine plus tard la lucarne marseillaise au Vélodrome (2-3) , apprécie modestement l’intéressé.Au RCL, la hype Gaël Kakuta de la saison passée a laissé place à la hype Frankowski. Avoir autant le vent dans le dos rendrait jaloux Julian Alaphilippe. Franck Haise le considère commeet son groupe. Au club, le service com’ a déjà reçu une centaine de demandes d’interviews de médias polonais. Jusqu’où l'ancien du Jagiellonia ira-t-il ?, balaye-t-il d’un revers de main. Avec son allure de genre idéal, compliqué de trouver des défauts à ce père de deux enfants en bas âge, qui prend des cours de français chaque semaine et déroule le cliché polonais de. En toute sobriété, entre entraînements la semaine, match le week-end et repos avec ses proches. Presque à l’image des milliers de Polonais débarqués au XIXsiècle, réglés sur un quotidien fait de charbon et de messe dominicale en famille., achève Joachim Marx sur une dernière envolée.Dans un reportage en 1973, André Delelis, aux côtés d’Eugeniusz Faber, évoquait cet. CQFD.

Par Raphaël Brosse et Florent Caffery, à Lens

Tous propos recueillis par RB et CF (traduction assurée par Darianna Myszka), sauf ceux de Florent Ghisolfi (club) et Franck Haise (conférence de presse)