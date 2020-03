Pourquoi Thomas Meunier a tout fait pour faire annuler Strasbourg-PSG

Le report de Strasbourg-PSG, initialement prévu ce samedi, n’a pas surpris tout le monde. Depuis quelques semaines, un homme œuvre dans l’ombre pour empêcher la tenue de l’affiche entre les joueurs de Thierry Laurey et ceux de Thomas Tuchel. Cet homme, c’est Thomas Meunier. Et le Belge a mis les petits plats dans les grands pour parvenir à ses fins. Récit.

La trahison allemande

La revanche de Toto

Par Andrea Chazy

Juste après avoir désactivé le mode avion de son smartphone, ce samedi matin, Thomas Meunier a la banane. Celle-ci n’est liée ni à la météo clémente en Île-de-France du jour, ni à une tumescence pénienne nocturne de bon matin. Non, si Toto a le sourire, c’est parce que tout se passe comme prévu. Après avoir balayé les premières notifications qui obstruent son écran, il contemple celles restantes en esquissant un beau sourire narquois. Google Actu : «» , L’Équipe.fr : «» , Allociné.fr : «» . Si le nouveau rôle de l'ancien Batman est superflu, les deux autres nouvelles le sont beaucoup moins pour le Diable rouge. Un SMS part à 8h46 pour un dénommé « Watz Disney » . Réponse immédiate : «» Qui est ce mystérieux Watz Disney ? Comment Thomas Meunier s’est-il retrouvé dans cette sombre affaire ? Il a été choisi, bien sûr. Il faut dire que l’arrière droit parisien avait le profil rêvé pour cette opération sensible. Au-delà d’être bel homme et bavard, il est aussi en fin de contrat au PSG et est capable de poser son like sur un tifo de l’OM sans cligner des yeux . Oui, c’est le profil idéal pour faire « ce genre de choses » .Retour quelques semaines en arrière, au Signal Iduna Park de Dortmund. Le PSG vient de s'incliner face au Borussia (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le chauffeur du car parisien est prêt à partir, mais il est arrêté par un membre de la délégation parisienne au moment de faire hurler la bête : «» Tuchel, plongé dans ses pensées, est bien là. C’est Meunier qui manque à l’appel. «» , lâche un joueur, sans visiblement trop s'en soucier. Cela fait pourtant un bon quart d’heure que Meunier en a terminé avec le protocole de l’UEFA et s’est enfermé dans une salle avec Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund. À l’intérieur, les deux hommes rient aux larmes. Avachis dans un canapé qui fait face à un téléviseur, une coupe de Ruinart à la main, il ne leur reste que peu de temps avant de devoir se quitter discrètement.Mais Watzke n'en revient pas. «» hurle, hilare, le fameux "Watz Disney" du répertoire de Meunier. Le Belge sait que le temps presse et décide de siffler la fin de la récréation : «» Le type de tirade qui vous coupe l’envie de continuer à rire, et Watzke l’a bien compris. Le sexagénaire se lève, enfile sa veste de costume noire et s’échappe sans mot dire de ce rendez-vous qui n’a jamais eu lieu pour le reste du monde. Dès le trajet retour vers la capitale française, Thomas Meunier a déjà un plan en tête. Il ne faut pas que Neymar retrouve du rythme et il faut que son coach ait le moins de temps possible avant la manche retour au Parc des Princes. Quitte à faire courir la rumeur d’un départ à Dortmund l’été prochain pour que tout le monde n’y voie que du feu Dans un climat ambiant de peur, comme celui qui règne dans l'Hexagone en ce moment, il suffit de rajouter de l’huile sur le feu et de regarder le bûcher s’embraser. Il suffit, aussi, de saboter la ligne de chemin de fer entre Ingenheim et Saessolsheim et de provoquer une explosion à quelques mètres de l’enceinte strasbourgeoise. Deux appels à des hommes de confiance auront suffi pour amener du chaos là où il n’y en avait pas encore. La propagation plus rapide du coronavirus en Alsace que dans le reste de la France ? Meunier, en homme cultivé, est au fait du caractère séculaire de la région et a organisé lui-même tous les rassemblements religieux possibles et imaginables. Son plus beau fait d’arme, c’est cette « semaine de jeûne » sortie de nulle part qui a rassemblé près de 2000 religieux dans le quartier de Bourtzwiller, à Mulhouse, mi-février.Les efforts ont payé, Strasbourg-PSG a bien été reporté. Attention : ce n’est pas une mallette remplie de billets verts qui a retourné Thomas Meunier. Ce sont bien ces semaines et ces mois, passés à attendre qu’une prolongation de contrat correcte à ses yeux n’arrive, en vain, qui l’ont poussé à vriller. Ces soirées à observer Neymar et Cavani terminer déchiré torse nus alors qu’ils brassent le double ou le triple de lui. L’heure est venue pour Meunier de prendre sa revanche. Et pas sûr que Paris soit prêt pour ça.