Monaco s'offre Nice et fonce vers le podium

Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Aguilar (Martins, 67e), Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Vanderson, Volland, Golovin (Jakobs, 79e) - Ben Yedder (Boadu, 79e). Entraîneur : Philippe Clement.



Nice (4-4-2) : Benítez - Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard (Amavi, 83e) - Boudaoui (Kluivert, 64e), Thuram, Lemina (Rosario, 64e), Brahimi (Gouiri, 73e) - Dolberg, Delort. Entraîneur : Christophe Galtier.

Monaco s'impose dans le derby face à Nice ce mercredi soir et signe sa cinquième victoire consécutive (1-0).Plus qu'un duel entre Monégasques et Aiglons, cette partie a donné lieu à une belle opposition entre Ben Yedder et Benítez. Premier acte à la 38lorsque le Français, bien lancé par Golovin, se présente seul face au portier argentin sans parvenir à croiser suffisamment sa frappe. Les deux hommes se retrouvent lors du second acte, sur un ballon délivré par Volland, le meilleur buteur de l'ASM lobe Benítez, mais trouve le poteau (71). Dans la foulée, le buteur des Bleus s'offre une nouvelle occasion d'inscrire son vingtième pion de la saison, mais tombe une nouvelle fois sur le gardien niçois (75).Les deux joueurs ont longtemps été les rares animateurs de cette rencontre où François Letexier, pourtant assigné à la VAR ce mercredi, a plus été sollicité que les deux portiers au cours des trente premières minutes. Passé la première occasion de Ben Yedder, Monaco continue de pousser. Vanderson déborde dans le couloir droit et adresse un centre rasant que Benítez repousse dans les pieds de Golovin. Le Russe confirme sa jolie forme du moment et ouvre le score juste avant la pause. Plus débridé, le second acte verra les Aiglons multiplier les tentatives et les corners sans toutefois parvenir à réellement inquiéter Nübel. En face, les hommes du Rocher procèdent en contre, mais ni Ben Yedder ni Volland (70) ne parviennent à mettre le but du break.Les Monégasques poursuivent leur incroyable remontée et arrivent plus que jamais lancés dans ce sprint final. De leur côté, les Niçois font du surplace, la faute à une seule victoire sur les dix derniers matchs.