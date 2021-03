Lyon sans pitié avec Rennes

Lyon ne s'est pas laissé attendrir par le Stade rennais, s'imposant logiquement face aux Bretons grâce à un pion d'Houssem Aouar (1-0). En attendant les résultats de ses concurrents, l'OL s'installe sur le trône de la Ligue 1, pendant que Rennes s'enfonce dans sa crise de résultats avant l'arrivée de Bruno Genesio.

Des travaux et un gros dodo

Houssem, la tempête

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, De Sciglio - Guimarães (Aouar, 58e)), Mendes, Caqueret - Slimani (Kadewere, 58e), Depay (Cornet, 82e), Toko Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.



Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Grenier (Bourigeaud, 69e), Nzonzi, Martin (Camavinga, 60e) - Doku, Guirassy (Tait, 69e), Terrier (Hunou, 83e). Entraîneur : Philippe Bizeul.

Il y avait comme un air de déjà-vu, au Groupama Stadium : un Stade rennais en crise, un entraîneur intérimaire et un OL largement favori d'une rencontre disputée un mercredi soir. Oui, ce Lyon-Rennes rappelait furieusement celui du 5 décembre 2018, remporté à l'époque par des Bretons emmenés par le novice Julien Stéphan, qui a rendu son tablier en début de semaine. Si le début du film était un copié-collé, la fin est la conséquence d'un scénario bien différent avec un succès mérité pour l'OL (1-0). La pression est maintenant sur les épaules des trois concurrents pour le titre.L’intérimaire d’un soir Philippe Bizeul avait promis une chose : il allait s’inscrire dans la continuité du travail de l’ex-entraîneur Julien Stéphan pour préparer ce déplacement à Lyon. Une ligne directrice, mais un choix fort avec la mise au banc du capitaine Da Silva, remplacé par Nyamsi, pendant que Garcia opère un léger turnover pour son OL. Sans Aouar, Kadewere (remplaçants) et Paqueta (suspendu), les Gones décident de laisser la chique aux Bretons, qui développent leur fameux jeu de possession stérile (58% à la pause pour Rennes, 70% au milieu de la première période). Une stratégie pas vraiment payante tant les copains de Memphis patinent en contre et peinent à s’incruster dans la surface adverse. La bande de Garcia n’est pas fringante au milieu, ni dans son pressing, et attend les dernières minutes d’un premier acte peu passionnant pour offrir un premier tir cadré à cette rencontre. L’œuvre de Depay sur une frappe croisée repoussée du pied par Gomis. Rennes souffle, mais peut constater quelques progrès dans les comportements défensifs et la solidité du bloc équipe. Beaucoup moins dans la justesse à l'approche des derniers mètres, à l'image d'un Doku remuant (demandez à De Sciglio) mais toujours aussi brouillon au moment de la décision. Les mêmes maux et une question : cet OL peut-il se faire piéger par une équipe malade ?Les Gones tentent d'apporter des premiers éléments de réponse après l'entracte, se décidant enfin à appuyer sur le champignon pour semer la panique dans une arrière-garde bretonne en manque de confiance. Les premières flèches sont tirées par l'incontournable Depay, le Néerlandais manquant son lob d'entrée avant de semer la pagaille dans la surface rennaise. Dépassés sur de nombreux plans, le SRFC continue de broyer du noir après les entrées d'Aouar et Kadewere. Rennes ne sort plus de son camp, subit les multiples offensives rhodaniennes et se retrouve miraculé après un but de Kadewere refusé pour hors-jeu et un sauvetage de Truffert devant Toko Ekambi. Surprise : les changements de l'expérimenté Bizeul n'ont pas d'impact sur une deuxième période totalement dominée par l'OL. Et si le très probable futur coach rennais assurait que[c'était], l'ouverture du score lyonnaise l'était tout autant. Après un premier pétard éteint par Gomis, Aouar profite d'un énorme boulot de Depay, qui mange Aguerd dans un duel et sert l'international français pour le but de la victoire. L'addition aurait même pu être plus salée si Gomis n'avait pas enlevé la balle du doublé à Aouar, alors que les derniers timides assauts rennais n'ont jamais déstabilisé l'OL, qui s'installe sur le trône avant les rencontres de Lille et Paris. Bruno Genesio, lui, a pu constater qu'il aurait (beaucoup) de boulot.