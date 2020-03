Le LOSC enchaîne en passant sur Nantes

Au-dessus de son hôte nantais, Lille s'impose sur le plus petit des scores et reste plus que jamais dans la course au podium. De la tête, Benjamin André a signé le seul pion de la rencontre face à de tristes Canaris.

3

Lafont fait la police

Pallois a cru au hold-up

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois (c), C. Traoré - M. Abeid (Benavente, 80e), Louza - Limbombe (K. Coulibaly, 57e), Blas (A. Touré, 67e), Bamba - M. Simon. Entraîneur : Christian Gourcuff.



Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, J. Fonte (c), Gabriel, Bradarić - Ikoné (Araújo, 73e), B. André, R. Sanches, J. Bamba (Gaitán, 80e) - Osimhen, L. Rémy (Xeka, 87e). Entraîneur : Christophe Galtier.

S'il était devant son petit écran, André Villas-Boas a dû se demander où était passée la formation qui avait terrassé la sienne huit jours plus tôt. Après son coup d'éclat au Vélodrome (1-3) , le FC Nantes a réalisé la prestation opposée. Devant son public, il a logiquement laissé filer trois points contre le LOSC. Auteurs d'un match sérieux et autoritaire, les Nordistes signent un cinquième succès en six matchs de championnat face à un adversaire qui n'était qu'à trois points dans le rétro et gardent Rennes (troisième) à portée de tir. C'était un tournant, d'un côté comme de l'autre ? Peut-être. en tout cas, les enseignements sont là.Les Dogues donnent le ton dès le début de partie, et les occasions sont du côté visiteur : une sortie kamikaze d'Alban Lafont (sur Victor Osmihen) seulement sanctionnée d'une biscotte (8), une frappe en pivot de Jonathan Ikoné au point de penalty contrée par Andrei Girotto (18) et des têtes trop timides sur corner.Lille est aux commandes, Nicolas Pallois en difficulté et Ikoné intenable : le gaucher offre la balle d'ouverture du score à Loïc Rémy ( auteur d'un doublé, huit jours plus tôt ), mais Lafont sort cette fois parfaitement (23). Puis le portier des Canaris détourne une reprise piquée de José Fonte, sur coup de pied de coin (25). Les chiffres sont trompeurs : à la pause les hommes de Galtier n'ont accroché le cadre adverse qu'à trois reprises. Soit autant que les ouailles de Christian Gourcuff.Le deuxième acte démarre sur les mêmes bases : avec des Lillois qui s'approchent de la cage, mais un Lafont se montrant impeccable (51). L'ancien Toulousain sort certainement la parade de l'après-midi devant Jonathan Bamba à bout portant (54), alors que la défense nantaise est prise de toutes parts. Le pauvre Alban ne peut pas tout faire et quand Benjamin André est délaissé d'un quelconque marquage sur un corner de Renato Sanches, ça fait ficelle (0-1, 58) : difficile d'y voir quelque chose d'illogique.De quoi ouvrir les espaces derrière, alors que le FCN se sort les doigts. Notamment avec l'entrée de Kalifa Coulibaly : effrayé par Lafont, Rémy vendange (63). Après un gros creux - la faute à l'impuissance nantaise -, il faut encore un gros retour de Girotto sur Osimhen pour éviter le break (81). Le frisson jaune et vert intervient à quelques minutes du terme, lorsque Pallois s'élève plus haut que Gabriel sans trouver le rectangle (89). Hold-up raté.