Le Barça s'intéresse à Aubameyang et Lacazette

Martin Braithwaite ne leur suffit pas. Selon le quotidien catalan Sport , le FC Barcelone lorgnerait sur les deux attaquants d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Les dirigeants londoniens ne seraient pas contre l'idée de se séparer de leurs deux joueurs malgré la défaite inaugurale contre Brentford (2-0). En effet, il ne reste plus qu'un an de contrat au Français et deux au Gabonais. Et l'un comme l'autre ne seraient pas contre un déménagement dans la ville de Gaudí.Pour que cese fasse, ledispose de peu d'options. Les Catalans attendent une éventuelle offre pour Braithwaite - pourtant auteur d'un doublé dimanche soir face à la Real Sociedad - ou d'autres joueurs indésirables. Sinon, ils n'hésiteraient pas à inclure un membre de leur effectif afin de trouver un accord avec les. Même si aucun des deux ne débarquent au Camp Nou, Ronald Koeman a toutefois indiqué avant la rencontre contre la Real qu'il aimerait voir son secteur offensif renforcé.Et Mikel Arteta fait la saison avec Folarin Balogun et Reiss Nelson, donc ?