Le Barça tremble mais s'en sort contre Getafe

3

Au lendemain de la fête des amoureux, le Barça a assuré l'essentiel auprès de ses supporters. Lesont offert une victoire poussive en guise de cadeau à leur moitié en s'imposant face à Getafe (2-1), ce samedi, et enregistré un troisième succès de rang en Liga.Quand on lui a demandé le jour de la Saint Valentin de mettre des mots sur les premiers émois de sa romance avec le Barça, Quique Setién s'est épanché sans pudeur :Reste que les coeurs des socios catalans demandent encore à être conquis et la réception de Getafe représentait un test d'envergure. Positionné délibérément très haut et exerçant un pressing agressif, le troisième du championnat espagnol gêne considérablement la construction des phases offensives des. Molina se voit repris in extremis par Umtiti (22) de retour en l'absence de Lenglet suspendu, avant qu'un but ne soit refusé à Nyom pour une obstruction dans la surface (23) et que Cucurella ne croise légèrement trop sa frappe (26).Emprunté, le Barça manque d'inspiration devant à l'image d'un Messi dont la tentative de lob échoue (14). Mais l'Argentin finit par sortir de sa torpeur et délivre une délicate offrande pour Griezmann. La douzième passe décisive pour le premier, le huitième but cette saison en Liga pour le Français. Assommés, lesdéchantent encore dans la foulée lorsque Sergi Roberto conclut un service de Firpo Junior. Meilleure équipe à domicile cette saison et invaincu dans son histoire contre Getafe au Camp Nou, Barcelone assoit progressivement sa souveraineté. La "Pulga" s'illustre à deux reprises (43, 45+3) sans parvenir à faire sauter le verrou. La domination s'avère totale, mais les hommes de Pepe Bordalás se relèvent par l'intermédiaire d'Ángel Rodríguez, pisté par le Barça comme joker médical, qui claque une belle volée. Et il faut un sauvetage miraculeux de ter Stegen (73) pour que les siens, maladroits à l'instar de Grizou (74, 77) et Messi (90) en fin de partie, gardent leur courte avance.En attendant Real Madrid-Celta Vigo qui clôturera la 24journée, le club catalan revient provisoirement à hauteur de son rival honni. L'essentiel est acquis, mais la conquête des coeurs, elle, se poursuit.Ter Stegen – S. Roberto, Piqué, Umtiti, J. Alba (22Firpo Junior) – Busquets, De Jong, Arthur (75e Rakitić) – Messi, Griezmann, Ansu Fati (85Arturo Vidal)Quique Setién.Soria – Nyom, Djene, Etxeita, Oliveira (52Kenedy) – Etebo (67Ndiaye), Arambarri, Maksimovic, Cucurella – Molina (52Ángel Rodríguez), MataJosé Bordalás.