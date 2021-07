L'Espagne fait tomber une Suisse héroïque aux tirs au but

SOFOOT.com // Euro 2020 // Quarts // Suisse-Espagne (1-1, 1 t.a.b. 3)

Passées par une prolongation en huitièmes, l'Espagne et la Suisse ont remis ça à Saint-Pétersbourg. Privée de Granit Xhaka, menée dès la 8e minute et réduite à dix en deuxième période, la Nati a encore une fois fait preuve d'une immense abnégation à l'occasion du premier quart de finale de son histoire à l'Euro. Contrairement à lundi, les Helvètes n'ont cependant pas eu le mot de la fin aux tirs au but. Sur courant alternatif, la Roja a soufflé le chaud et le froid, mais disputera bel et bien une cinquième demi-finale.

411