Paris s'impose à Reims pour le Messi Day

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 ce dimanche soir au stade Auguste-Delaune de Reims. Kylian Mbappé a même marqué un doublé et célébré comme un cochon, alors que la planète entière n'attend que de le voir signer au Real. Mais tout cela n'a aucune importance : Leo Messi a disputé ses premières minutes en Ligue 1 et, c'est cruel, mais c'est sans doute tout ce que l'on retiendra.

2 - Kylian Mbappé a marqué ses 2 derniers buts de la tête avec Paris (contre Brest et Reims), soit autant que lors de ses 132 premiers buts avec le PSG toutes compétitions confondues. Casque. pic.twitter.com/ne209Hhhz3 — OptaJean (@OptaJean) August 29, 2021

Et la lumière fut

: Rajković - Foket, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Mbuku (Berisha, 46e) - Munetsi, Lopy (Van den Bergen, 71e), M. Cassamá (Locko, 46e) - Kebbal (Flips, 76e), E. Touré (Ekitike, 81e). Entraîneur : Óscar García.



: K. Navas - Hakimi, Marquinhos, Kehrer, A. Diallo (Kimpembe, 75e) - Wijnaldum (Herrera, 66e), I. Gueye, Verratti (Paredes, 75e) - Di María (Draxler, 81e), Mbappé, Neymar (Messi, 66e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Le chronomètre affichait 66 minutes sur l'écran géant du stade Auguste-Delaune de Reims quand les Rémois ont oublié qu'ils étaient menés 2-0 par le PSG. Pendant un bref instant, sur l'impulsion du Collectif Ultras Paris, toujours aussi bruyant dans son parcage visiteurs, les 20 525 sièges occupés de l'enceinte chempenoise (ou du moins une partie) se sont mis à chanter dans la même direction, pour le même homme surtout.. Attendu comme le retour de son homonyme biblique, l'Argentin, près de trois semaines après son arrivée complètement folle dans la capitale , a enfin foulé une pelouse de Ligue 1. Comme prévu, et alors qu'il s'envolera dans la foulée pour disputer la trêve internationale avec l', c'est donc en Champagne que laa fait connaissance avec la Ligue des talents et a, sans même forcer, volé la vedette aux 22 acteurs, lesquels avaient jusqu'ici proposé un match de football qui avait bien besoin qu'il entre en jeu.À trop attendre et guetter les débuts du sextuple Ballon d’or, on en aurait presque zappé qu'à 20h45, Paris avait un match à commencer sans lui. Un match dans lequel il sera entré par le mauvais bout : une relance abominable d'Abdou Diallo plein axe dès l'entame pour faire parcourir un petit frisson dans l'équipe parisienne, et voilà un PSG bien emmerdé en début de match par des Champenois pas en manque d'idées ni d'envie. Mais même en l'absence de Messi, il y a des hommes pour chouchouter le cuir à Paname. Pas Neymar, encore en vacances à en juger son air tout pataud sur la pelouse, mais Kylian Mbappé, si. En instance de départ , le Bondynois allumait la première mèche, avec une frappe mal ajustée (10), puis faisait exploser le pain de C4 : délicieusement servi dans les airs aux six mètres par Ángel Di María, le numéro 7 parisien faisait voler Gravillon dans les airs pour l'ouverture du score. Et puis, plus grand-chose à se mettre sous la dent, sinon de timides situations côté parisien, la plupart gâchées par un Georginio Wijnaldum maladroit, et une énorme occasion rémoise avec un ballon piqué par Moreto Cassamá aux 25 mètres, et qui est allé mourir sur l'équerre de Keylor Navas (42).Au retour des vestiaires, toujours pas de Messi, mais une entrée en jeu de Valon Berisha et des Rémois qui croient bien surprendre les Parisiens. Sur un centre téléguidé de Thomas Foket, El Bilal Touré catapulte une tête sur Navas, lequel s'emmêle les pinceaux et remet sur Marshall Munetsi, qui croit égaliser (51). Après une séquence VAR tout bonnement interminable, le but est finalement refusé pour hors-jeu. La bronca de Delaune n'empêche pas le match de reprendre. Et de s'enflammer, pour l'événement que tous attendaient et qui se sera déplié en dix minutes. 22 heures : alors qu'il ne se passe pas grand-chose sur le terrain, le stade explose. Leo Messi est parti s'échauffer. 22h06 : Leo Messi revient de son échauffement. Accessoirement, Kylian Mbappé marque un but, sur un service une nouvelle fois impeccable d'Achraf Hakimi. 22h09 : Lionel Andrés Messi remplace Neymar Jr, poste pour poste, et commence son aventure en Ligue 1. De là, on n'aura retenu presque rien d'autre que ses premières touches de balle applaudies, ses premières percées à tout berzingue, sa complicité avec Mbappé et son maillot trop grand pour lui. Promis, un jour ou l'autre, on se calmera. Mais pour l'instant, on savoure ce moment d'excitation rare : Lionel Messi est en Ligue 1.