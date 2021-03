On a discuté avec le fan de Liverpool qui a lancé une cagnotte pour recruter Mbappé

Une saison décevante pour le champion en titre d'Angleterre, et ses supporters en deviennent presque désespérés, au point de vouloir prendre les choses en main. Comme ces deux fans de Liverpool qui ont décidé de créer une cagnotte en ligne pour s'attacher les services d'un certain Kylian Mbappé, rien que ça. Objectif : récolter 290 millions d'euros et faire débarquer la star du Paris Saint-Germain outre-Manche pour porter le maillot des Reds. Entretien avec Danny Dempsey-Parr, un des deux organisateurs de cette tentative de transfert insolite et pour qui « Dream Bigger » s'applique au pied de la lettre.

« Nous avons pensé qu'avec nos 100 millions de fans à travers le monde, il n'y avait besoin que d'un don de 2,50 livres par personne pour réunir les frais du transfert. »

« À Anfield, les nuits européennes sont réputées pour être mémorables, les fans s'en délectent et ça déteint sur les joueurs et leurs performances. »

« Avec plus de 3 700 livres sterling (soit 4310 euros) qui ont été collectées ce week-end, ce serait déjà un beau don. »

Propos recueillis par Alexandre Delfau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec Harry Glover, nous avions une discussion sur Mbappé et sur les clubs dans lesquels il pourrait signer après le PSG. Nous nous sommes rendu compte qu'à un prix probablement supérieur à 200-250 millions de livres sterling, très peu de clubs dans le monde pouvaient se le permettre. Il n'y a que Manchester City, Barcelone, le Real Madrid et Paris. Et puis il y avait eu quelques rumeurs qui ont lié Liverpool et Mbappé, ce qui est bien sûr toujours passionnant, mais nous savions que nous ne pourrions jamais nous le permettre. Nous avons alors pensé qu'avec nos 100 millions de fans à travers le monde, il n'y avait besoin que d'un don de 2,50 livres par personne pour réunir les frais du transfert. Alors bien sûr, c'est irréaliste, mais cela nous a fait penser qu'une telle idée aiderait les clubs ayant une grande base de fans pour collecter des fonds pour les transferts afin d'aider à concurrencer les clubs les plus riches.Mbappé a déjà fait l'éloge de Liverpool la saison dernière, il nous a qualifiés deet a déclaré que nous avions. Il fait partie de la nouvelle génération de joueurs de classe mondiale. Jeune, très habile et très excitant. À 22 ans, il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur très polyvalent, capable de jouer sur les deux ailes. Nos ailiers actuels, Mané et Salah, vieillissent et sont confrontés à l'incertitude de leur avenir. Avoir une nouvelle injection de jeunes extrêmement talentueux nous donnerait une certitude sur notre attaque. Liverpool doit actuellement faire face à de gros blocs adverses et on nous laisse très peu de place pour pouvoir s'exprimer. Mbappé est lui réputé pour sa grande maîtrise du ballon dans les espaces restreints et sa capacité à se créer des situations de frappes.Bien qu'il soit jeune et qu'il ait déjà remporté des championnats nationaux, des coupes nationales et la Coupe du monde, l'une des choses qui lui manquent le plus est la Ligue des champions. Liverpool a une histoire fantastique avec cette compétition, en obtenant des résultats emblématiques. À Anfield, les nuits européennes sont réputées pour être mémorables, les fans s'en délectent et ça déteint sur les joueurs et leurs performances. Mbappé pourrait trouver à Anfield exactement la motivation dont il a besoin pour l'aider à gagner le seul grand trophée qui lui a échappé jusqu'à présent. Jürgen Klopp est l'un des entraîneurs les plus renommés de la profession. Il a obtenu des résultats en remportant de grands trophées, mais il a aussi transformé de jeunes joueurs en joueurs de classe mondiale. C'est lui qui a fait débuter Trent Alexander-Arnold et Mario Götze chez les pros. Des joueurs se sont également transformés sous son aile, comme Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Andrew Robertson ou encore Sadio Mané.Une grande partie du succès de Liverpool a été attribué au fait que nos arrières jouent vers l'avant et envoient des ballons dans la boîte. Mbappé est très rapide, fort et agile, et c'est un cauchemar pour les défenseurs. Nous avons tous vu son succès avec la France et le PSG. Et avec le style de jeu rapide de Liverpool, nous pensons qu'il aidera à relier l'attaque et la défense en ajoutant un nouveau niveau de force sur son côté. Étant donné que Mbappé est de classe mondiale dans de nombreux aspects du jeu, il doit être adaptable à toutes les tactiques.Ils mettent en œuvre des programmes communautaires à travers Liverpool comme aider à rendre les enfants et leur famille plus actifs et faire plus de sport, aider les jeunes à s'engager dans l'action sociale avec du bénévolat, etc.Non, tout argent collecté en dessous de l'objectif sera donné à la fondation. C'est une cause fantastique pour la communauté locale. Avec plus de 3 700 livres sterling (soit 4310 euros) qui ont été collectées ce week-end, ce serait déjà un beau don.