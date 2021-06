Tolisso ou Rabiot ? Non, Thomas Lemar !

Alors que Didier Deschamps semble encore hésiter entre Corentin Tolisso et Adrien Rabiot pour compléter son milieu de terrain, un troisième larron a marqué des points grâce à son entrée remarquée face à la Bulgarie. Dans un profil plus créateur et technique que ses deux concurrents, Thomas Lemar a aussi l'habitude de défendre dans un bloc compact avec l'Atlético de Madrid. Et s'il était la surprise du chef pendant cet Euro ?

Thomas le maître à jouer

Par Lilian Fermin

Adrien Rabiot et Corentin Tolisso ne sont pas dupes. Tous les deux titulaires contre le pays de Galles la semaine dernière, ils savent qu'ils ne feront pas tous les partie du onze de départ pendant l'Euro, sauf pépins pour les indéboulonnables Paul Pogba et N'Golo Kanté. Il reste cependant une place à glaner aux côtés des deux tauliers de l'entrejeu dans le 4-4-2 en losange (ou un 4-3-3) concocté par Didier Deschamps. Si le Duc Rabiot semblait en pole position pour compléter le trio, c'était sans compter sur le retour en forme de Coco Tolisso, remis à temps de sa rupture d'un tendon musculaire à la cuisse. Résultat, le Bavarois a commencé les deux matchs de préparation contre le pays de Galles et la Bulgarie, signe que rien n'est gravé dans le marbre. Et si un troisième concurrent venait faire son nid dans l'esprit du sélectionneur ? Et si Thomas Lemar se faisait une place de choix entre la Pioche et Kanté ? Oui, le discret milieu de l'Atlético de Madrid pourrait également prétendre à voir son nom intégrer le onze titulaire de DD dans les prochains jours.L'ancien Caennais n'était pourtant pas loin de suivre l'Euro depuis son canapé, la faute à une blessure le privant d'une fin de saison palpitante au-delà des Pyrénées., avouait Lemar samedi dernier face à la presse.Un Lemar en forme physique, c’est un Lemar percutant et bien plus dangereux offensivement que ses deux concurrents à ce poste de milieu relayeur. Capable de se projeter et d’accélérer le jeu lors des phases de transition, le gaucher (tiens, tiens) dispose d'un profil qui colle à la perfection avec ce dont a besoin l'équipe de France.Son pied gauche bien aiguisé lui permet sans problème de mettre sur orbite la fusée Kylian Mbappé, ou bien de combiner dans un trou de souris avec les manieurs de ballons que sont Antoine Griezmann et Karim Benzema. Formé en tant que numéro 8, voire 6, le joueur de l’Atlético est tout à fait capable de jouer dans un milieu à trois, ou bien sur le côté gauche d'un 4-2-3-1, dans le même rôle qu’occupait Blaise Matuidi lors de la Coupe du monde 2018. Thomas Lemar a beau être un artiste balle au pied, il sait faire les efforts pour défendre, et il ne peut d'ailleurs pas en être autrement sous les ordres de Diego Simeone depuis trois ans.Entré à la 65minute de jeu contre la Bulgarie pour animer le côté gauche du milieu de terrain, Corentin Tolisso coulissant au poste de sentinelle pour que N'Golo Kanté se repose, et Paul Pogba continuant sessur l’autre côté. À ce poste, le Guadeloupéen représente une option très crédible, entre son volume de courses et sa capacité à apporter du surnombre dans le camp adverse après chaque récupération., expliquait avec du recul Adrien Rabiot après le match contre les Gallois.Un beau plaidoyer pour la présence de Thomas Lemar. C'est d'ailleurs du pied gauche du champion du monde de 25 ans qu'est venu le troisième et dernier but de la partie face à la Bulgarie, ce mardi soir. Rappel des faits : d'une prise de balle limpide, le numéro 8 accélère le rythme et trouve une ouverture parfaite dans la profondeur pour Wissam Ben Yedder, passeur décisif pour le deuxième pion d'Olivier Giroud. En moins de trente minutes, les'est montré très intéressant, trouvant les bons intervalles et contrôlant systématiquement le ballon dans le sens du jeu. L'adversité était faiblarde, c'est vrai, mais le profil unique du gaucher dans groupe pourrait provoquer un nouveau problème de riche pour Didier Deschamps. Oubliez Corentin Tolisso et Adrien Rabiot, pour une équipe de France plus créative et plus séduisante, votez Lemar !