Une première en Ligue 2 : l'arbitre de Metz-Bordeaux sera sonorisé

On avance doucement mais sûrement.

En Ligue 2, Metz et Bordeaux s’affronteront samedi prochain dans un choc décisif pour la montée dans l’élite. Et ce duel sera égayé d’une petite curiosité supplémentaire : selon les informations de Sud-Ouest, l’arbitre de la partie sera équipé d’un micro. Cette demande réalisée par la chaîne beIN Sports, diffuseur de la rencontre, a été accepté par la Direction technique de l’arbitrage. L’expérience a déjà été réalisée en Ligue 1, et a globalement été appréciée. Il s’agira en revanche d’une grande première pour la deuxième division.

L’arbitre de la partie n’a pas encore été désigné. La retransmission de ses propos ne se fera pas en direct, mais à l’occasion d’une diffusion plus tardive, à l’image de ce qu’a déjà proposé Amazon Prime lors de Lyon-Nantes il y a quelques semaines. Ces derniers mois, cette possibilité de sonorisation séduisait de plus en plus d’arbitres, et ils semblent désormais être entendus.

Et la VAR en Ligue 2, c’est pour quand ?