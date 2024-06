Un ancien joueur de Sassuolo raconte la méthode De Zerbi

Marseille n’attend plus que lui.

Espéré comme le futur entraîneur qui remettra l’Olympique de Marseille sur les rails, Roberto De Zerbi est un technicien à part, comme il l’a notamment démontré pendant son mandat à Sassuolo. Grégoire Defrel, qui l’a côtoyé chez les Neroverdi, en garde un très bon souvenir. « Quand il entre sur le terrain, c’est un autre homme, très sévère, qui s’énerve et crie beaucoup, confie l’attaquant français dans les colonnes deL’Équipe. Je retiens les exercices pour les sorties de balles. Ça pouvait durer une heure. Tant qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, on ne sortait pas du terrain, il hurlait : “Vous n’allez pas rentrer chez vous !” Il y avait même parfois des insultes. »

Un coach particulièrement exigeant, à en croire Defrel, et très attaché à la façon de jouer de ses ouailles. « Il nous a passé des savons après avoir gagné des matchs sans jouer comme il le voulait, ça a créé des frictions avec des joueurs, certains en avaient marre, raconte encore celui qui évolue toujours en Émilie-Romagne. Le lendemain, c’était double ration d’entraînement, il fallait tout refaire, et le dimanche suivant, on gagnait mais avec la manière, alors on se disait : “Put***, ça paie !” »

Vous les sentez venir, les étincelles sur la Canebière ?

Yusuf Sarı : « Balotelli voit en moi la folie qu’il avait plus jeune »