En interne, le Toulouse FC réalise un grand ménage pour espérer jouer la Ligue Europa

Après la qualification sur le terrain, le Toulouse FC doit obtenir son strapontin européen au niveau administratif.

Vainqueur de la Coupe de France 2023 et ainsi – normalement – propulsé en phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine, le Téfécé pourrait cependant être privé d’Europe, car détenu par RedBird Capital qui possède également l’AC Milan, qualifié en Ligue des champions de son côté. Un cas qui pose problème vis-à-vis des règlements de l’UEFA. Selon une information du site LesViolets.com confirmée par L’Équipe, Alec Scheiner, Isaac Halyard et Niraj Shah (trois cadres de RedBird) ont démissionné du conseil d’administration, jeudi 22 juin.

Cela fait suite à un premier départ, le 9 juin : celui de Gerry Cardinale, fondateur et numéro 1 de RedBird, et présent au conseil d’administration de l’AC Milan. Ainsi, plus aucun membre du fonds d’investissement américain ne siège au CA du club violet. Un projet de scission entre Toulouse et Milan serait également en cours, selon les deux médias. Le but ? Convaincre l’UEFA d’autoriser le Téf’ à jouer la C3 en 2023-2024, en montrant que c’est bien le président Damien Comolli qui tient les rênes du club, sans lien avec le Milan. La réponse devrait être apportée ce lundi par l’instance européenne.

