Toulouse privé d’Europe malgré une victoire en Coupe de France ?

Tout ça pour rien ?

En finale de Coupe de France ce samedi, le promu toulousain vit une saison que l’on peut qualifier de magnifique. À l’image de leur discret entraîneur, Philippe Montanier, les Violets (douzièmes de Ligue 1 avec 41 points) font leur petit bonhomme de chemin en championnat, bien loin de la course au maintien. Un succès en coupe face à Nantes leur offrirait même un ticket pour l’Europe la saison prochaine, à moins que rien de tout cela ne se produise, comme l’explique L’Équipe.

En effet, le propriétaire du TFC, le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners, est également devenu l’actionnaire majoritaire de l’AC Milan en juin 2022. Or, le règlement interdit formellement à deux clubs du même propriétaire de disputer une compétition continentale. Milan, actuel quatrième de Serie A, pourrait ainsi très bien se retrouver en Ligue Europa la saison prochaine : par exemple en terminant cinquième de son championnat ou troisième de son groupe de C1 et donc reversé en C3. Pour inverser le scnéario, il faudrait trouver l’astuce idéale. Lors de l’édition 2018-2019 de cette Ligue Europa, le RB Leipzig et le RB Salzbourg (Red Bull), s’étaient ainsi retrouvés dans le même groupe. L’UEFA avait alors autorisé les deux entités à concourir puisque dans leur charte respective, le sigle « Red Bull » n’est utilisé que pour Salzbourg, tandis que Leipzig étrenne le nom de RasenBallsport (club sportif de ballon sur gazon).

RedBird, Red Bull, changer de nom serait peut-être plus simple…

