Spierings de retour à Toulouse cette semaine ?

Ça s’en va et ça revient.

C’est dans l’air du temps depuis plusieurs jours, le journal L’Équipe l’a confirmé ce mercredi soir, et voilà qu’il apparaît dans un avion direction Toulouse un peu plus tard dans la soirée : le retour de Stijn Spierings semble être une question d’heures. Le président des Violets Damien Comolli, s’est manifesté pour récupérer son bébé parti à Lens libre de tout contrat l’été dernier. Les deux entités sont donc entrées en discussion pour faciliter le chemin inverse, et « un départ devrait, en principe, être finalisé dans les prochains jours » annonce le quotidien français. Un journaliste de France 3 Occitanie l’a même croisé dans l’avion.

Le milieu de terrain du @RCLens Stijn Spierings aperçu dans le vol Lille – Toulouse de ce soir… ça chauffe pour son retour au @ToulouseFC ⚽️ pic.twitter.com/goPd5aBWgR — Rémi Surrans (@remi_surrans) September 13, 2023

Fin des turbulences dès demain ?

