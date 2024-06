SFL Betsson Cup : nos conseils du 18 juin

On pourrait vous dire de jouer le Portugal qui va gagner 3-1 contre la Tchéquie, mais vous n’avez pas besoin de nous pour ça. Non, si vous êtes là c’est que vous voulez savoir avec quelle équipe vous allez vibrer pendant 90 minutes pour espérer décrocher des gros points. Et cette équipe sera aujourd’hui la Géorgie. Comment cela pourrait en être autrement alors que l’équipe de Willy Sagnol possède le roi Georges Mikautadze ? D’autant plus qu’il est accompagné du prince Khvicha Kvaratskhelia qui a visiblement des envies d’ailleurs. Alors s’il veut qu’un club sorte une somme d’argent démentielle pour faire plier le président de Naples Aurelio De Laurentiis, Kvara va devoir régaler durant cet Euro. Et c’est la Turquie qui pourrait en faire les frais. D’autant plus que les Turcs sont sur une belle série de 5 matchs sans victoire dont une rouste 6-1 contre l’Autriche. Alors oui, avant ça, la Turquie avait battu l’Allemagne 3-2 en amical et terminé sa phase de qualification devant la Croatie, mais l’Espagne a rappelé que les Croates ne ressemblaient plus aux Croates de 2022 ou de 2018. Et puis en 2007, la Géorgie avait déjà réussi à battre la Turquie. Alors si les Géorgiens l’ont fait avec Alexander Iashvili et Giorgi Demetradze, ils devraient réussir à le faire avec Georges Mikautadze et Khvicha Kvaratskhelia.

Pronostic Turquie Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+10€ sans dépôt offerts)