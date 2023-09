Sandro Tonali évoque son retour à Milan

Sandro va-t-il finir en sanglots ?

En trois saisons et 130 matchs sous les couleurs des Rossoneri, Sandro Tonali a marqué les supporters de l’AC Milan. Champion d’Italie en 2022, l’ancien joueur de Brescia défend aujourd’hui les couleurs de Newcastle. Parti en Angleterre pour plus de 60 millions cet été, l’Italien a vécu ce départ comme un déchirement, essentiellement parce qu’il est fan du club lombard depuis petit. Ce mardi soir, il retrouvera, certainement un peu plus vite que prévu, son ancien jardin de San Siro, pour la première journée de Ligue des champions. En conférence de presse, il n’a pas caché le caractère spécial que revêt ce match : « Ce sont des moments très spéciaux, et je pense que je me souviendrai toujours de ces émotions. »

https://twitter.com/beinsports_FR/status/1704063040113524948?s=20

Il en a d’ailleurs profité pour rappeler à nouveau son attachement au Milan : « C’est l’équipe que je soutiens. » Visiblement toujours marqué par son transfert, le milieu de terrain a pris le temps de choisir ses mots pour exprimer son ressenti : « C’est l’équipe qui m’a donné l’opportunité de réaliser mon rêve » avant de préciser qu’il « parle évidemment de l’AC Milan ». L’émotion sera donc à son comble au moment du coup d’envoi à 18h45. Mais Tonali a grandi et, selon lui, cela n’affectera pas son rendement sur le terrain : « Je dois être capable de gérer la situation, mais je ne pense pas que ce soit un problème. »

On rappelle tout de même qu’il avait lui-même concédé que sa première saison en demi-teinte à Milan était liée à la pression de jouer avec son club de cœur.

