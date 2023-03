Salaire en Ligue 1 : Toulouse et Clermont dépensent moins pour gagner plus

Les bons comptes font les bons classements.

Toulouse et Clermont n’ont pas besoin de mettre les gros moyens pour atteindre leurs objectifs annuels. En effet, dans le rapport de L’Équipe au sujet des estimations des salaires des joueurs et entraîneurs des 20 clubs de Ligue 1. Et s’ils sont bien bas dans l’étude des grilles de salaire, ils ne sont pas pour autant au fond du classement puisque le TFC est douzième, et Clermont treizième. Avec une moyenne de salaire brut mensuel de respectivement 28 et 25 000 euros, le TFC et le Clermont Foot ne sont que les 18 et 19e clubs de cette étude. Seul Ajaccio, qui performe beaucoup moins (19e), fait moins cette saison avec 20 000 euros.

⚽️💰 Découvrez notre dossier sur les salaires de la Ligue 1, club par club : https://t.co/zLYKkeRAU8 pic.twitter.com/SS0fsNMHqh — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

Qui plus est, avec 40 000 euros par mois, Pascal Gastien (Clermont) ne serait que le 15e salaire le plus élevé parmi les techniciens de championnat de France, où Philippe Montanier (Toulouse) se situerait à la 18e place avec 30 000 euros. Malgré leurs résultats plus que satisfaisants, on ne trouve que Will Still (Reims, 19e) et Alexandre Dujeux (Angers, 20e) en dessous dans ce rapport.

En même temps, Domenech a raison : Still coûte trop cher.

Clermont refroidit Toulouse