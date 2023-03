Caillot recadre Domenech après ses critiques sur le cas Will Still

Encore un responsable syndical snobé.

Un petit événement a eu lieu le week-end dernier en Ligue 1 : en poste depuis mi-octobre, le coach belge Will Still a connu sa première défaite avec le Stade de Reims en championnat de France contre l’OM (1-2). La fin d’une longue série de résultats positifs qui ferait presque oublier que le technicien de 30 ans n’a même pas encore obtenu tous les diplômes nécessaires pour exercer en Ligue 1. En tant que président du syndicat des entraîneurs (UNECATEF), Raymond Domenech n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de s’attaquer au club rémois sur ce sujet comme le rapporte L’Union : « Si on avait le droit de prendre tout et n’importe qui, l’extrémité voudrait qu’on prenne quelqu’un sans diplôme. Le cousin du président pourrait être entraîneur. Il pourrait s’asseoir sur le banc, tranquille. »

Le saviez-vous ? Will Still, actuel coach du Stade de Reims, n'a pas les diplômes d'entraîneur requis (licence pro UEFA) pour officier sur un banc de Ligue 1. Son club paye donc une amende de 25.000€ par match depuis son intronisation mi octobre. — Ziz 🪸 #HEADSHOTDEAD (@zizinho93) March 19, 2023

Une sortie qui n’a pas du tout plu au président rémois Jean-Pierre Caillot. Le dirigeant, dont le club doit déjà s’acquitter de 25 000 euros d’amende à chaque match le temps que Still complète sa formation, n’a pas laissé passer la pique envoyée par l’ancien sélectionneur des Bleus : « Il est dans son rôle de syndicaliste. Malheureusement, comme beaucoup de gens et de corporations, il accepte mal l’idée de se remettre en cause. À mon avis, il devrait plutôt se poser la question suivante : pourquoi des entraîneurs qui ne sont pas passés par leur formation sont meilleurs que ceux qui y sont passés ? »

Même Abdelhamid ne tacle pas aussi bien.

