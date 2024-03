Pronostic Clermont Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont solide face à Toulouse

Dans la zone de relégation depuis la 1re journée, Clermont garde toutefois quelques espoirs de maintien. En effet, les Auvergnats accusent seulement 5 points de retard sur le barragiste, le FC Nantes, et 6 sur le premier non relégable, Lorient. De plus, les hommes de Gastien restent sur un succès à domicile contre le Havre (2-1). Lors de cette rencontre, Muhammed Cham a signé un doublé qui a relancé le club clermontois. Cette victoire fut compliquée puisque Rashani a été exclu dès la 30e minute et manquera ce match face à Toulouse, mais elle prouve aussi le mental des Clermontois qui ne lâchent rien, comme souvent leurs supporters. Dans cette dernière ligne droite, la formation auvergnate devrait jouer son va-tout pour prendre 3 nouveaux points et revenir sur les équipes non relégables. Pour venir à bout du TFC, Gastien compte sur Muhammed Cham. L’Autrichien, en forme, a même disputé quelques minutes face à la Turquie en amical avec sa sélection.

En face, Toulouse a connu de nombreux changements lors de l’intersaison et une première partie de saison laborieuse du club en Ligue 1. Les Toulousains, vainqueurs de la Coupe l’an dernier, ont certainement profité de l’Europe pour reprendre confiance. En effet, le TFC s’est notamment imposé contre Liverpool et fut tout proche de se qualifier pour les 8e de finale, chutant seulement de peu contre le Benfica. Relégable fin 2023, le club haut-garonnais a redressé la tête en 2024 pour monter à la 11e place. Actuellement, les partenaires de Guillaume Restes possèdent 4 points d’avance sur la zone de relégation. Mais lors des 2 dernières journées, les Toulousains se sont inclinés au Havre (1-0) puis à domicile contre Lyon (2-3). Depuis quelques semaines, Dallinga a retrouvé son efficacité et devrait être l’atout offensif numéro 1 du TFC face à Clermont. Revigoré par son succès face au Havre, Clermont pourrait tenir tête à Toulouse qui reste sur 2 défaites.

