Romain Faivre : « L’entraîneur a le droit de vie et de mort sur un joueur »

Le choix de la raison.

De nouveau prêté à Lorient, mais cette fois par Bournemouth qui vient de l’enrôler pour 15 millions d’euros, Romain Faivre a accordé une interview à L’Équipe dans laquelle il explique son choix de rester chez les Merlus : « Il y avait des clubs un peu plus ­huppés (Monaco, Nice, ­Strasbourg) qui s’intéressaient à moi, mais le plus important était d’avoir de la continuité. Lorient, aujourd’hui, a des ambitions. Je veux réaliser une grosse ­saison, dans un championnat qui a beaucoup de visibilité, a déclaré le Lorientais avant de dire des mots doux sur Régis Le Bris. C’est vrai que le coach est un acteur principal de mon choix, car il m’a redonné de la liberté dans mon jeu, il m’a repositionné dans l’axe. Le fait qu’il soit resté a compté, c’était important dans ma réflexion. »

Lors de cet entretien, le milieu offensif, qui a planté cinq buts et délivré quatre passes décisives la saison dernière, est également revenu sur son passage décevant à l’Olympique lyonnais : « C’est un ensemble de choses. Peut-être que… Je ne sais pas. Des choix ont été faits. J’aime bien dire que l’entraîneur a le droit de vie et de mort sur un joueur. C’est le destin, a pointé l’ancien joueur du Stade Brestois. Ça m’a endurci, mentalement. J’ai passé un an à jouer, rentrer, ne pas rentrer, ce qui était compliqué, car j’avais l’habitude d’enchaîner les matchs. J’aurais pu m’écrouler et j’ai de nouveau prouvé à Lorient que j’avais des qualités. J’ai réussi à rebondir. »

Du travail d’orFaivre.

Benjamin Mendy aperçu au Festival interceltique de Lorient