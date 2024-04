Dominer n’est pas gagner.

Manchester City a eu beau maîtriser les événements de bout en bout, ou presque, il a eu toutes les peines du monde à trouver la faille face au Real Madrid, cédant finalement aux tirs au but. Une élimination du tenant du titre très difficile à digérer pour Rodri. « Je n’ai vu qu’une seule équipe aujourd’hui, a lâché le milieu de terrain espagnol au micro de la BBC après la rencontre. Nous ne nous attendions pas à ce que le Real Madrid soit aussi reculé. C’est pire de chercher une explication… En fin de compte, c’est du football. »

Particulièrement frustré, le Citizen a tenu à souligner la prestation de ses coéquipiers : « Nous savons ce que nous faisons et nous savons que cette compétition ne tient pas compte des mérites, elle se résume à mettre le ballon au fond des filets, a-t-il encore pesté. Ils n’ont eu qu’une seule occasion et ils l’ont concrétisée, et nous avons passé tout le match à courir après le score et avons réussi à égaliser. Quand vous avez tout donné, il y a peu à reprocher. Maintenant, il faut remonter le moral des garçons… et féliciter le Real Madrid. »

Qu’il ne s’inquiète pas, une énième revanche est prévue dans un an.

Les statistiques de la large domination de Manchester City contre le Real Madrid