Richarlison tacle violemment Antonio Conte sur son temps de jeu

Le bouchon a sauté.

Entré à la 70e minute du match face à l’AC Milan, qui a eu pour verdict l’élimination des Spurs de la Ligue des champions, le Brésilien Richarlison s’est lâché au micro de TNT Sports au sujet de son temps de jeu et en a placé une à son entraîneur : « Pourquoi je ne joue pas ? Je ne comprends pas non plus, a avoué celui qui est arrivé l’an dernier en provenance d’Everton. Je suis un professionnel et je travaille sérieusement tous les jours. Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, et il ne m’a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c’est incompréhensible. […] Cette saison, excusez le mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie. »

"ESSA TEMPORADA ESTÁ SENDO UMA MERDA!" Rapaz, o Richarlison ficou pistola depois da eliminação do Tottenham na Champions. E teve recado pro treinador Antonio Conte também… 👀 Confira! #CasaDaChampions 🎙️: @fredcaldeira pic.twitter.com/IJrDt4ekXY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 8, 2023

Conte a dû apprécier cette sortie.

