Christophe Galtier à deux doigts d'en découdre avec un supporter de l’OM

Quand on a connu les OM-PSG des années 1990, on ne peut pas s’empêcher de vouloir en découdre.

Après le Classique remporté par le PSG au stade Vélodrome ce dimanche soir (0-3), Christophe Galtier (ancien joueur de l’OM, mais aujourd’hui entraîneur parisien) n’est pas immédiatement redescendu en pression. Alors que le coup d’envoi vient d’être sifflé par Clément Turpin et que les Parisiens se dirigent vers les vestiaires, un supporter olympien placé juste derrière le banc prend à partie Galtier. On voit alors le technicien réagir avec véhémence aux propos du fan, qui de son côté tente d’enjamber la barrière pour aller à sa rencontre. La confrontation n’aura finalement pas lieu grâce à l’intervention du personnel de sécurité et d’El Chadaille Bitshiabu qui, du haut de son mètre 96, n’a eu aucun mal à retenir son entraîneur.

Mdr, Galtier était clairement la pour en découdre à tous les niveaux ce soir #OMPSG

Avec cette victoire, le coach parisien se donne de l’air après la mauvaise passe traversée au début du mois de février. Le PSG, en tête du championnat, prend huit points d’avance sur l’OM et renforce son capital confiance à neuf jours d’affronter le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Et visiblement, il ne faudra pas chauffer Galette le 8 mars prochain à l’Allianz Arena.