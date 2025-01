Pronostic Nantes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco costaud à Nantes

Le FC Nantes se retrouve actuellement dans la zone de relégation avec un point de retard sur l’AS Saint-Étienne, premier non-relégable. Depuis maintenant plusieurs saisons, la formation de Loire-Atlantique flirte dangereusement avec la zone rouge. Pour la reprise, les Canaris ont pourtant signé une très bonne prestation en prenant un point dans le nord de la France à Lille (1-1). Menés au score, les hommes de Kombouaré ont réagi par Abline, buteur sur penalty. Ce point vient confirmer un léger regain de forme des Nantais qui ont signé un nul au Parc des Princes face au PSG (1-1) et qui avaient également dominé Rennes (1-0) dans le derby. Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, le FCNA affrontera Brest le 15 janvier. On notera tout de même 5 défaites sur les 8 dernières journées de championnat pour le club qui vient de recruter Anthony Lopes. À domicile, les Canaris se sont seulement imposés à 2 reprises depuis le début de saison face à Auxerre et Rennes. De plus, lors des 12 dernières réceptions de l’AS Monaco, Nantes s’est seulement imposé une seule fois.

De son côté, l’AS Monaco vient de buter à 2 reprises sur le PSG. La première fois, le club du Rocher a subi la domination parisienne en championnat (2-4) tandis que le week-end dernier, les joueurs de la Principauté se sont inclinés dans le Trophée des champions (1-0). Lors de cette rencontre, les Monégasques ont pensé disputer les tirs au but, mais ont craqué dans le temps additionnel, malgré les multiples arrêts de leur portier Kohn. La fin d’année 2024 avait été plutôt délicate pour l’ASM qui espère repartir de bon pied lors de cette rencontre de Ligue 1. Récemment prolongé, Adi Hutter devrait aligner sa meilleure équipe avec Ben Seghir (5 buts en Ligue 1 et 2 buts sur ses 3 derniers matchs toutes compétitions confondues), Akliouche, Camara ou Zakaria qui a fait son retour de blessure face à Paris. À noter que le club monégasque est à la recherche d’un buteur car Balogun est blessé tandis qu’Embolo manque d’efficacité. Dans un stade qui lui réussit bien et vainqueur de 4 de ses 7 déplacements en L1, Monaco devrait prendre le dessus sur le FC Nantes et consolider sa place sur le podium.

