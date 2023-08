Adi Hütter regrette une erreur d’arbitrage

Un retard de deux buts comblé, mais quelques regrets quand même.

Si Monaco a su éviter le pire à Nantes en arrachant le nul malgré trois réalisations encaissées, son entraîneur Adi Hütter considère qu’une erreur d’arbitrage est venue s’immiscer dans la rencontre en sa défaveur. « D’un côté, je suis content de la réaction de l’équipe, mais je suis déçu du résultat. Nantes a démarré très fort avec son penalty, mais je suis frustré, car je pense qu’il y avait faute sur Golovine sur le second but », a estimé le coach autrichien, en conférence de presse.

Et le technicien de continuer, évoquant également le rôle joué par les bruyants supporters des Canaris dans cette partie assez folle : « C’était un match fantastique, et d’après les statistiques, nous méritions de gagner. On aurait pu marquer cinq ou six buts, peut-être. C’est la manière dont je souhaite que l’équipe joue, c’est pour ça qu’on travaille. C’était vraiment dur de jouer à Nantes, avec le soutien de leur public. »

Un public qui mérite des résultats, en tout cas.

