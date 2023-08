Monaco arrache le nul à Nantes dans un match fou

Nantes 3-3 AS Monaco

Buts : Mohamed (5e et 48e) et Castelletto (15e) pour les Canaris // Minamino (27e), Ben Yedder (59e) et Boadu (85e) pour les Monégasques

Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses. D’un côté, Monaco arrivait en Loire-Atlantique avec le plein de points et de confiance, ainsi qu’une place de leader en Ligue 1. De l’autre, Nantes abordait cette rencontre dans une situation strictement inverse, une tendance depuis plusieurs mois. Fort de ce constat, le public s’attendait à des buts et il n’a pas été déçu. En revanche, le scénario rocambolesque en aura surpris plus d’un, et malgré une avance de deux pions, Nantes a finalement craqué dans les derniers instants et n’a pu empêcher le retour d’un leader vexé et frustré (3-3).

Monaco, départ différé

Le début de saison difficile des Canaris n’a pas entamé la ferveur de leur peuple, à l’heure pour ce grand rendez-vous, et bien leur en a pris. À peine le temps de s’asseoir après le coup d’envoi que Moses Simon pousse Denis Zakaria à la faute dans la surface de réparation monégasque. En contrôle, Mostafa Mohamed fige Philipp Köhn sur son penalty pour faire exulter la Beaujoire (1-0, 5e). Piqué au vif, Monaco réagit néanmoins trop timidement pour réellement inquiéter Rémy Descamps, à tel point que la mauvaise entame se transforme en catastrophe au quart d’heure de jeu quand Jean-Charles Castelletto, visiblement pas dérangé par sa situation contractuelle, s’élève bien plus haut que tout le monde sur corner et claque une tête dans le petit filet gauche (2-0, 15e). Touchée, l’ASM a néanmoins le temps de refaire surface et sait pouvoir compter sur son attaque, performante lors des deux premières journées (sept buts, personne n’a fait mieux). Répétant leurs gammes et leur action de la semaine dernière, Caio Henrique – au centre – et Takumi Minamino – à la tête – refroidissent les ardeurs nantaises autant qu’ils relancent les Monégasques (2-1, 27e). Un élan dont ne profitent pas ces derniers avant la pause, malgré une nette domination et une tentative infructueuse de Wissam Ben Yedder (30e).

Boadu, la surprise du chef

Malgré son statut – précaire – de leader après deux journées, Monaco se comporte comme un bleu et cède de nouveau dès le retour des vestiaires. Débordement de Quentin Merlin, centre à ras de terre qui traverse la surface et repris seulement par Mohamed au second poteau (3-1, 48e) et stupeur à la Beaujoire, qui vit un rêve éveillé dans la douceur estivale du mois d’août. Avec deux buts d’avance, les Canaris s’offrent un joker, rapidement grillé par l’inévitable Ben Yedder, toujours placé pour porter la deuxième estocade après une frappe de Mohamed Camara contrée (3-2, 59e). L’équation est alors simple : Nantes doit tenir une grosse demi-heure pour valider sa première victoire et se soumet à une attaque-défense irrespirable pour ses supporters. Henrique (63e), Golovin (68e), Minamino (71e et 74e) ou encore Camara (83e), les joueurs du Rocher font tout pour mettre un terme à ce hold-up (3 tirs pour Nantes, 27 pour Monaco) et finissent par y parvenir grâce à Myron Boadu, à l’affût sur une tête de Fofana repoussée par la barre (3-3, 85e). Un joli coaching pour Adi Hütter, qui avait lancé le Néerlandais quelques secondes plus tôt, et un point arraché pour l’ASM qui devra probablement passer le flambeau de leader de Ligue 1 dimanche. Mais la déception sera peut-être encore plus grande pour Nantes, finalement.

Nantes (3-4-2-1) : Descamps, Pierre-Gabriel, Castelletto, Pallois – Coco, Chirivella, Augusto (Sissoko, 69e), Merlin (Hadjam, 81e) – Bamba (Moutoussamy, 60e), Simon (Ganago, 69e) – Mohamed (Mollet, 81e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Zakaria, Magassa (Boadu, 85e) – Vanderson (Diatta, 74e), Fofana, Camara, Henrique – Minamino, Golovin – Ben Yedder. Entraîneur : Adi Hütter.

