Jean-Charles Castelletto lance un bras de fer avec le FC Nantes

Une crise perpétuelle.

Le FC Nantes s’apprête à recevoir l’AS Monaco ce vendredi alors que le vestiaire des Canaris est en prise à un nouveau feuilleton. Déjà grandement menacé, l’entraîneur Pierre Aristouy devra faire sans son défenseur central Jean-Charles Castelletto, qui a demandé à ne pas jouer contre le club de la Principauté. Selon L’Équipe, l’international camerounais souhaite quitter la Loire-Atlantique depuis la saison dernière, mais se heurte au refus du club nantais. Après avoir vu Andrei Girotto céder aux sirènes saoudiennes, le FCN ferme la porte au défenseur le plus rassurant face au LOSC le week-end dernier (défaite 2-0).

Les Jaune et Vert réclament 8 millions d’euros pour vendre Jean-Charles Castelletto, sous contrat jusqu’en 2026, un montant que le principal intéressé et son entourage trouvent excessif. Les dirigeants n’ont d’ailleurs pas répondu aux avances de Valence, Trabzonspor et Cagliari. Malgré sa récente bonne performance contre Lille, le Camerounais aspire à jouer autre chose que le maintien une année supplémentaire.

L'innovation nantaise va pouvoir faire ses preuves.

