Pronostic Lyon Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon doit se méfier de Nantes

L’Olympique lyonnais est l’une des grandes inconnues de la saison en Ligue 1. En effet, la formation rhodanienne semble par moments sur la bonne voie, puis retombe dans ses travers. En regain de forme, les Lyonnais s’étaient fait surprendre à Auxerre (2-1). Ensuite, la formation de Laurent Blanc avait fait le taf face à Angers (1-3) en Ligue 1 et surtout contre Grenoble en Coupe de France (2-1). Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, Lyon retrouvera… Nantes à la Beaujoire, pour ce qui est devenu l’objectif numéro 1 du club. Laurent Blanc ne désespère pas d’accrocher une place européenne via le championnat, mais fait face à un retard de 7 points sur le 5e, Rennes. Depuis sa qualif’ pour le dernier carré de la CDF, l’OL a obtenu deux matchs nuls, le premier peu flatteur face à Lorient (0-0) à domicile et le 2e sur la pelouse de Lille (3-3). Dans une seconde période complétement folle, la formation rhodanienne a réussi à accrocher un point alors qu’elle était menée 3-1 à 10 minutes de la fin. De retour de blessure, Lacazette est entré en cours de match pour sauver son équipe avec un doublé. Le capitaine lyonnais a été aidé dans sa tâche par le prometteur Barcola.

En face, le FC Nantes est désormais focalisé sur le maintien en Ligue 1 et la défense de son titre en Coupe de France. En effet, la belle aventure européenne a pris fin face à la Juventus (1-4 en cumulé), alors que la formation nantaise n’était pas assez armée pour lutter sur 3 tableaux à la fois. Auteur d’une bonne reprise, le FCNA a levé le pied lors du retour de la Coupe d’Europe avec des revers face à Lens et Rennes en Ligue 1. Ensuite, Nantes avait montré un visage intéressant au Parc des Princes en poussant le club de la capitale à s’arracher pour l’emporter (4-2). Le week-end dernier, les Canaris ont cette fois profité de la fatigue niçoise pour accrocher un nul face à des Azuréens en grande forme (2-2). Mené au score à 2 reprises, Nantes a affiché un super état d’esprit. Les protégés de Kombouaré regretteront seulement le penalty raté de Ludovic Blas. Pour affronter Lyon, Nantes retrouve Delort et Guessand, non qualifiés pour affronter Nice. Boosté par sa remontée lilloise ainsi que le retour de Lacazette, et invaincu depuis 5 matchs devant ses supporters, Lyon devrait obtenir un résultat positif dans cette rencontre, mais se méfie de cette équipe nantaise.

