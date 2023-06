Plusieurs joueurs de Ligue 1 sanctionnés pour des paris sportifs

Un coûteux rappel à la loi.

La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football a jugé une trentaine d’éducateurs et de joueurs, concernant le non-respect de l’interdiction de paris sportifs. En fait, un joueur licencié dans un club n’est pas autorisé à miser de l’argent sur son sport, peu importe le lieu ou la nature de la compétition. Et parmi les plus sanctionnés d’eux, Ludovic Blas et Wahbi Khazri figurent en pole position. Le Nantais a ainsi écopé d’une amende de 2000 euros, plus faible que celle du Montpellierain, évaluée à 3000 euros ferme.

D’autres joueurs comme Jean-Charles Castelletto ou Layvin Kurzawa ont, eux, écopé d’un rappel à l’ordre. À noter qu’un autre Nantais, Rémi Descamps, deuxième gardien du club, a écopé d’un match ferme.

En espérant qu’ils n’aient pas trop misé sur leurs équipes.

