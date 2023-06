Officiel : Mohamed Salah a trouvé son nouveau club

Tremblez, supporters de Liverpool !

Le club saoudien d’Al-Adalah vient d’annoncer la signature de son nouveau latéral gauche, Mohamed Salah. Relégué en deuxième division au printemps dernier, l’écurie comptant le Français, Karim Yoda, dans ses rangs, se renforce pour remonter la saison prochaine. Une belle frayeur pour les supporters des Reds, qui ne sont pour autant pas au bout de leur peine. Et pour cause, le Salah égyptien pourrait en effet, à son tour, rallier l’Arabie saoudite, à en croire Hafez Al Medlej, délégué de la Saudi Pro League, dans un communiqué : « Tous les joueurs potentiellement transférables depuis l’Europe sont disposés à venir en Arabie saoudite. Nous pourrions donc commencer à travailler sur la signature de Mohamed Salah, qui jouit d’une grande popularité dans le monde arabe et en Europe ».

مرحـبا بالعـدلاوي الجـديد لاعـب الظهــــــير الأيـســـر 🟥محـــمد صـلاح 🟦 🎗️#العدالة pic.twitter.com/5IMDpgIubr — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) June 18, 2023

Ils ont posé Salah, sans rien expliquer.

