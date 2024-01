Le LOSC, meilleur club du monde en matière de trading

Lille influence le monde.

Cette semaine, dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a classé les 50 meilleurs et 50 pires clubs, dans le monde, en termes de trading (les achats et reventes) de joueurs. Les calculs, en millions d’euros, prennent en compte les transactions de joueurs non issus des centres de formation et s’étalent de 2014 à 2023. À ce jeu-là, c’est Lille qui tient la corde (386 millions de bénéfices, le CIES cite d’ailleurs les ventes de Nicolas Pépé, Victor Osimhen et Sven Botman) devant l’Ajax (317 millions), Salzbourg (233 millions) et Monaco (218 millions). La galaxie Red Bull se porte d’ailleurs très bien puisque c’est Leipzig qui ferme le top 5 avec 216 millions d’euros de bénéfices.

Best player trading clubs* 🌐 (2014-2023) 🥇 @losclive 🇫🇷 +€3⃣8⃣6⃣m 🥈 @AFCAjax 🇳🇱 +€3⃣1⃣7⃣m 🥉 @RedBullSalzburg 🇦🇹 +€2⃣3⃣3⃣m * Net spending for non-academy players signed and transferred during the last decade More in @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/OkOUgy0WPz pic.twitter.com/5nkkqq8v7V — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 24, 2024

Du côté des pires élèves en la matière, le FC Barcelone affiche le pire score, avec des pertes à hauteur de 631 millions d’euros. À noter qu’onze clubs français figurent dans le top 50 des formations ayant réalisé le plus de bénéfices (Rennes 23e, Angers 25e, Lorient 31e, Lens 32e, Montpellier 43e, Strasbourg 44e, Metz 47e, Lyon 49e et Nice 50e). Dans le classement des pires bilans, les seuls clubs français, seuls Paris (4e) et Marseille (40e) font partie des 50 pires équipes.

Pour continuer sur sa lancée, LOSC a bien démarré 2024 avec la vente de Tiago Djaló.

