Sékou Mara de retour en Ligue 1

Le Racing aux fraises.

Sékou Mara fait son retour en Ligue 1 sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg. Transféré pour 12 millions d’euros en provenance de Southampton, l’attaquant s’est engagé pour cinq ans avec le club alsacien. Le joueur de 22 ans, qui a fait ses armes à Bordeaux (36 matchs joués et 7 buts) et compte 20 sélections avec les équipes de France jeunes, rejoint une équipe strasbourgeoise en pleine transformation, soutenue par le groupe BlueCo de Todd Boehly. Après une expérience mitigée en Angleterre, où il a joué 64 matchs et fait trembler les filets seulement 8 fois, il retrouve le championnat français avec l’ambition de relancer sa carrière.

La Meinau, déjà transformée en petit Bordeaux avec Dilane Bakwa, Junior Mwanga et Kalle Johnsson, espère bien voir Mara apporter une nouvelle dynamique offensive. Arborant le numéro 14, il s’ajoute à une équipe strasbourgeoise où les moins de 23 ans sont rois.

Dix des onze titulaires de Strasbourg contre Montpellier avaient moins de 23 ans