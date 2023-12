Manchester United se gamelle à Nottingham Forest

Nottingham Forest 2-1 Manchester United

Buts : Domínguez (65e) et Gibbs-White (82e) pour Forest // Rashford (78e) pour United

Touche le fond mais creuse encore.

Sous les yeux d’un spécialiste en la matière – Dave Brailsford, venu constater l’étendue du chantier qui l’attendait après l’arrivée d’Ineos chez les Red Devils – Manchester United déraille sur la pelouse de Nottingham Forest ce samedi soir (2-1). Loin de la machine parfaitement huilée connue par le Britannique lors de son passage du côté des férus de la bicyclette, Marcus Rashford et sa bande ont pédalé dans la semoule pendant la quasi-intégralité de cette partie avant un réveil tardif. Maladroits et peu inspirés, les hommes d’un Erik ten Hag toujours plus fragilisé passeront le réveillon de la Saint-Sylvestre à bonne distance des premières positions.

Entre deux des cinq plus mauvaises attaques du Royaume, la meilleure occasion du premier acte revient à Nottingham : Raphaël Varane dévie un centre d’Anthony Elanga et manque de tromper André Onana (11e). Malgré un poteau de Diogo Dalot au retour des vestiaires (55e), c’est bien Nottingham Forest qui ouvre la marque : trouvé dans la surface, Gabriel Montiel sert Nicolás Domínguez qui trompe le portier mancunien du droit (1-0, 65e). Moins d’un quart d’heure plus tard, Alejandro Garnacho profite d’une relance foirée par Matt Turner pour décaler Marcus Rashford qui enroule et égalise (1-1, 78e). À peine le temps de savourer pour les Red Devils qui voient Morgan Gibbs-White offrir la victoire à Forest dans la foulée (2-1, 82e). Neuvième défaite de la saison, déjà, pour United désormais relégué à, au moins, neuf points du top 4.

L’équivalent des points ramassés par les Red Devils sur les sept dernières journées.

Nottingham Forest (4-2-3-1) : Turner – Montiel (Williams, 74e), Niakhaté, Murillo, Aina (Toffolo, 87e) – Danilo (Mangala, 87e), Yates – Gibbs-White, Dominguez (Hudson-Odoi, 79e), Elanga (Boly, 87e) – Wood. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka (Reguilón, 90e), Varane, Evans, Dalot – Mainoo (McTominay, 46e), Eriksen – Antony (Diallo, 54e), Fernandes, Garnacho – Rashford. Entraîneur : Erik ten Hag.

