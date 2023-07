Tricard à Manchester United, Anthony Elanga trouve un point de chute

17 millions pour seulement deux heures de train.

Après un exercice 2021-2022 durant lequel il s’était fait remarquer, Anthony Elanga est rentré dans le rang à Manchester United. Auteur de seulement deux passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues, il a été mis au placard par Erik ten Hag à partir de mars. Nottingham Forest n’a pourtant pas hésité à jeter son dévolu sur le joueur au faible temps de jeu. Le montant du transfert est estimé à 17 millions d’euros. Après une saison galère, le jeune ailier va tenter de se relancer un peu plus au sud du pays.

Our second summer signing is here.

Welcome to #NFFC, @AnthonyElanga ❤️

— Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023