Manchester United et Antony ne tremblent pas face à Nottingham Forest

Nottingham Forest 0-2 Manchester United

Buts : Antony (32e) et Dalot (76e)

Un Ant(h)ony peut en cacher un autre.

Tranquille vainqueur de Nottingham Forest ce dimanche (0-2), Manchester United signe la belle opération du week-end et profite des revers de Newcastle et Tottenham pour s’installer confortablement sur le podium.

Avec les absences de Raphaël Varane et Lisandro Martínez, tous les deux blessés, Harry Maguire enchaîne une deuxième titularisation en Premier League. Dans le dur, le défenseur anglais frise la correctionnelle, et le pénalty, lorsque la gonfle retombe malencontreusement sur son bras après un corner de Forest. Heureusement pour l’ancien de Leicester, ses collègues ont la bonne idée de monopoliser le cuir – 70% de possession – au cours de ce premier acte. Anthony Martial, auteur d’une belle partie, se balade sur le front de l’attaque et manque son duel avec Keylor Navas mais Antony, le Brésilien, a parfaitement suivi pour pousser la gonfle au fond (0-1, 32e).

Au retour des vestiaires, Diogo Dalot voit lui aussi sa minime rentrer en contact avec le cuir sans que l’arbitre n’indique le point de pénalty (47e). Forest en profite pour se projeter vers l’avant dans la foulée, poussé par un City Ground chauffé à blanc. Un enthousiasme que les Mancuniens vont se charger d’éteindre en multipliant les situations. Fernandes, depuis l’entrée de la surface, fracasse la barre de Navas (56e). Alors que Maguire, pourtant peu sollicité, frôle le CSC (73e), United finit par faire le break à force d’insister. Antony navigue dans la défense des locaux avant de glisser le cuir à Diogo Dalot qui conclue du droit (0-2, 76e) et installe les Red Devils sur le podium. En face, Nottingham enchaîne un dixième match sans succès et reste enlisé au dix-huitième rang.

Dans sa course pour le maintien, Forest pourra au moins compter sur Navas, le seul Parisien encore impliqué dans cette fin de saison.

Nottingham Forest (3-4-1-2) : Navas – Felipe, McKenna (Dennis, 81e), Niakhate – Williams, Freuler (Mangala, 65e), Danilo, Renan Lodi – Gibbs-White (Lingard, 88e) – Awoniyi (Surridge, 65e), Johnson. Entraîneur : Steve Cooper.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Dalot – Casemiro, Eriksen (Fred, 79e) – Antony, Fernandes, Sancho – Martial (Weghorst, 72e). Entraîneur : Erik Ten Hag. Weghorst

Manchester United scie Forest et fonce en finale