Malgré un but de Giroud, la Juventus bat l’AC Milan aux tirs au but

Une confrontation italo-italienne en Californie.

Malgré le décalage horaire et les heures d’avion pour se rendre à Carson, Olivier Giroud n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’international français s’est illustré en marquant le second but de l’AC Milan face à la Juventus. Au cours d’un match très rythmé avant les habituelles salves de changement dans le deuxième acte, l’Allemand Malick Thiaw avait ouvert le score pour les Rossoneri, sur une passe décisive de Théo Hernandez, avant que Danilo n’égalise.

En fin de première période, Olivier Giroud a redonné l’avantage aux siens d’une très belle reprise de volée à bout portant. Seul aux six mètres, si bien que les Turinois l’ont cru hors jeu, l’avant-centre aux cheveux décoloré ne s’est pas fait prier pour trouver le chemin des filets. Daniele Rugani a de nouveau ramené la Vieille Dame à niveau avant que les deux formations italiennes ne se départagent aux tirs au but. Une séance marquée par trois arrêts de Carlo Pinsoglio, gardien remplaçant de la Juventus, qui a permis d’assurer la victoire de son équipe. À noter que Yacine Adli est l’un des rares tireurs de l’AC Milan a avoir marqué.

La décoloration permet à Giroud de prendre quelques cheveux blancs, mais face au but ça ne se remarque pas.

Le Milan et Giroud enfoncent la Juve